مسؤول ایرانی : لخفض نسبة الاعتماد علي العائدات النفطیة

كوالالمبور / 6 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا - قال عضو مجمع تشخیص مصلحة النظام، الخبیر فی مجال الاقتصاد الاسلامی 'حجة الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم' انه فی ضوء الظروف الراهنة التی یمر بها البلاد، ینبغی اتخاد اجراءات مناسبة تفضی الي خفض نسبة التبیعة للعائدات الناجمة عن مبیعات النفط.

وفی تصریح لمراسلة 'ارنا' من العاصمة المالیزیة كوالالمبور، استدل مصباحی مقدم بتصریحات سماحة قائد الثورة الاسلامیة وتاكیده المكرر بضرورة خفض الاتكال علي الاقتصاد القائم علي النفط فی البلاد.
ودعا الخبیر فی شؤون الاقتصاد الاسلامی، الي تعزیز النشاط السیاحی وتوفیر الخدمات ذات الصلة وذلك فی ضوء المقومات السیاحیة الوفیرة التی تزخر بها ایران لاستقطاب الاستثمارات الاجنبیة.
واكد قائلا، ان المضی نحو خفض حجم الاستناد علي العائدات النفطیة یسهم فی تراجع نسبة التضخم والدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیة نحو الامام.
وفی معرض الرد علي سؤال 'ارنا' بشأن موضوع انضمام إیران إلی 'مجموعة العمل المالی لمنع تمویل الارهاب وغسیل الاموال' (FATF)، نوه مصباحی مقدم بضرورة توخی القرارات الانفعالیة قبال الاتفاقیات الدولیة؛ مردفا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وفی ضوء مبادئها السامیة والسیادیة، ینبغی ان تدخل بصورة مشروطة فی اتفاقیات مثل 'FATF' وان تطرح شروطها فی هذا الاطار.
وفی معرض الاشارة الي إمكانیة استبدال عملة الدولار بالعملات الوطنیة علي صعید التجارة الخارجیة، اكد العضو فی مجمع تشخیص مصلحة النظام ان هذه الاهداف قابلة للتحقیق وهی فی طور التنفیذ حالیا.
وعلي سبیل المثال، اشار مصباحی مقدم الي ان البلدین ایران وروسیا لا تعتمدان الدولار فی مجال التعامل التجاری المشترك، كما ان هناك جهودا لتعمیم هذا المشروع بهدف تقویض نسبة اعتماد البلدان الاخري لعملة الدولار.
واشار الي ان هناك اتفاقیات ثنائیة بین عدد من الدول التی تسعي لاعتماد عملاتها الوطنیة فی مجال التعامل التجاری، ومنها روسیا والصین اللتین تنتهجان هذه السیاسیة الیوم.
یذكر ان الخبیر فی شؤون الاقتصاد الاسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحة النظام حجة الاسلام مصباحی مقدم یجری زیارة الي مالیزیا حالیا بهدف المشاركة فی مؤتمر 'ISRA' الدولی الذی عقد الاسبوع الماضی لنسخته الثالثة عشرة فی كوالالمبور وشارك فیه ممثلون عن بلدان مختلفة.
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مسؤول ایرانی : لخفض نسبة الاعتماد علي العائدات النفطیة

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