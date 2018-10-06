العراق والاردن يتفقان علي تبادل الزيارت بأعلي المستويات

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي انه 'وفي بداية الاتصال هنأ ملك الأردن، عبدالمهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية متمنيا له النجاح والتوفيق كما جري بحث تعزيز اواصر العلاقات بين البلدين الجارين والسبل الكفيلة لتوطيدها خدمة للشعبين الشقيقين'.

وقدم عبدالمهدي شكره للملك عبد الله 'علي التهنئة' مؤكداً 'حرص العراق علي تعزيز العلاقات بين البلدين وأهمية تلك العلاقات المتبادلة لمواجهة التحديات الكبيرة'.

ودعا الملك عبد الله رئيس مجلس الوزراء لزيارة الاردن وبدوره وجه عبد المهدي الدعوة له لزيارة بغداد 'واتفقا علي تبادل الزيارات بأعلي المستويات'.

انتهي ع ص** 1837

