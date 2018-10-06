تسهيل مرور زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الباكستانيين عبر ايران

زاهدان/6 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- تم التوقيع علي اتفاقية بين وفدي ايران وباكستان لايجاد تسهيلات اكثر في منفذي تفتان وميرجاوه الحدوديين وذلك لمرور زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الباكستانيين عبر الاراضي الايرانية في طريقهم الي العراق.

وافادت ارنا ان هذا الاجتماع الثنائي الذي عقد اليوم السبت في مبني محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) كان لحل المشكلات التي تعترض عبور الباكستانيين الاراضي الايرانية لوصولهم الي العراق حيث تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
وقال المساعد الامني في محافظة سيستان وبلوجستان 'محمدهادي مرعشي' ورئيس الوفد الايراني في الاجتماع انه ومنذ باية شهر محرم الحرام لهذا العام عبر الاراضي الايرانية 13 الفا و 700 زائر باكستاني وهم في طريقهم الي العراق مبينا انه خلال شهر محرم من العام الماضي و للمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام بلغ مجموع الباكستانيين الذي عبروا ايران الي العراق 51 الفاو 200 زائر.
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تسهيل مرور زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الباكستانيين عبر ايران

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