زيارة ميركل للكيان الصهيوني.. توافق يخرقه الملف الايراني وحل الدولتين

وفي الوقت الذي شددت فيه ميركل علي التزامها التام بأمن 'إسرائيل'، وقالت إنها تتفق مع نتنياهو حول الحاجة لمنع إيران من الحصول علي قدرات أسلحة نووية فإنها قالت إن القدس وبرلين لا تتفقان حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف المشترك.

رون بروشاور سفير اسرائيل السابق في الامم المتحدة اعتبر ان المستشارة ميركل منذ انتخابها لمنصبها قبل 13 سنة اثبتت المرة تلو الاخري بأنها الصديقة الاكبر للكيان الصهيوني في المانيا ومن العظماء المؤيدين لها في اوروبا. واعتبر في مقال له في صحيفة هآرتس الصهيونية ان مبادرات ميركل لعقد لقاءات دائمة بين حكومتي المانيا والاحتلال هي دليل علي الالتزام بتعميق العلاقات والتعاون بين الدولتين.

ورغم ذلك رأي الكاتب ان الحقيقة المؤلمة هي أن مرات كثيرة جدا في الآونة الاخيرة تتناقض السياسة الالمانية مع المصالح القومية والامنية للكيان الصهيوني حين تتمسك المانيا بالاتفاق النووي مع ايران و شجب قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني ومعارضتها لهدم قرية الخان الاحمر .

واعتبر الكاتب ان تمويل ألمانيا للأونروا بمثابة نشر للكراهية والتحريض ضد الكيان.

من جانبه قال حسن عبده المحلل السياسي الفلسطيني والخبير في الشأن الصهيوني أن الكيان الصهيوني حريض جدا علي استمرار الدعم الالماني له وربما كان تأجيل هدم قرية الخان الاحمر شرق القدس ضمن هذه المساعي لضمان عدم اغضاب واحد من أهم حلفاءه في اوروبا.

ورأي عبده ان الدعم الالماني للكيان لايعني التطابق التام في وجهات النظر خاصة في ملف اقامة الدولتين الذي تؤيده ألمانيا وتدعمه باعتباره الحل الوحيد المتاح لحل الازمة بالشرق الاوسط اضافة الي موقف المانيا من الاستيطان باعتباره معطلا لإقامة الدولة الفلسطينية .

وأشار عبده ان المواقف الالمانية من قضايا المنطقة سواء مع الشعب الفلسطيني أو أزمات المنطقة تعطي للمستشارة الالمانية مرونة عالية في التدخل في القضايا السياسية ولعب دور فعال في تخفيف الصراعات مشيرا الي ان المانيا كان لها دور بارز في تحقيق صفقة التبادل الشهيرة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني في العام 2011عندما افرج الكيان الصهيوني عن اكثر من الف معتقل مقابل جندي صهيوني اسير لدي المقاومة.

وكانت ميركل انهت زيارة للكيان الصهيوني استمرت يوما واحدا دون ان تزور الاراضي الفلسطينية او ان تلتقي أي من مسؤولي السلطة الفلسطينية.

انتهي **387** 1837

