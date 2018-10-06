السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

وشدد مسجدی الیوم السبت فی الاجتماع التنسیقی للجنة زیارة الاربعین الحسینی فی كربلاء: هناك الكثیر من الأدلة علي أن إسرائیل وامیركا وبعض الدول الإقلیمیة تبحث بجدیة عن بث التفرقة والاختلاف بین البلدین، وهذا یتطلب المزید من الوعی من قبل المسؤولین والزوار.

وقال إن خلق الخلافات بین شعبي البلدین، والضغط علي الحكومة العراقیة ومؤسساتها، وخلق حالة من السخط الشعبی وتضخیم القضایا والمشاكل الصغیرة ، یعد أحد الأسالیب المستخدمة في هذا الصدد.

وأكد السفیر الإیرانی فی بغداد، علي الحاجة إلي حفظ الوعی والیقظة وعدم الوقوع فی فخ الاختلاف بین الشعبین الإیرانی والعراقی، ولا سیما خلال الحركة الملیونیة لزیارة الأربعین، و قال، إن زیارة هذا العام ستنطلق تحت شعار ' الأمام الحسین (ع) یجمعنا' للتأكید مرة أخري، علي الوحدة والتلاحم بین الزوار والمسؤولین فی البلدین.

وأضاف مسجدی أنه تم وضع جمیع البرامج والتنسیقات لتكون زیارة هذا العام أكثر روعة من أی وقت مضي.

وعقد هذا الاجتماع، بهدف دراسة طرق التحسین الكمی والنوعی للخدمات التی تقدم لزوار الأربعین الحسینی فی مقر بعثة قائد الثورة الاسلامیة فی كربلاء .

انتهي** 2344

