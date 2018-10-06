أداة العدو حقن الإحباط و التشاؤُم في المجتمع

وأشار آية الله أحمد جنتي اليوم السبت، إلي التحديات التي واجهتها الثورة الإسلامية خلال الأربعين سنة الماضية، بما في ذلك الهجوم علي طبس، والحرب التي فرضت لثماني سنوات، والعقوبات المختلفة، وغير ذلك من المخططات المقيتة للاستكبار العالمي، وأضاف، إن إيران تمكنت وباذن الله من احباط مخططات اعداء الإسلام في العراق وسوريا ولبنان.

وفي الوقت الذي أعرب أمين مجلس صيانة الدستور، عن أسفه لحادث أهواز الارهابي في ذكري أسبوع الدفاع المقدس، و قال، إن رد الحرس الثوري الحاسم والشجاع علي الإرهابيين بالقرب من القواعد الأمريكية في سوريا، أظهر أن الإرهابيين وأنصارهم يجب أن ينتظروا عواقب عدوانهم.

انتهي** 2344

