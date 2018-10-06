اصدار تاشيرات دخول الكترونية للسياح الاجانب في اصفهان

واضاف سالاريان اليوم السبت في حوار مع ارنا ان الحكومة الامريكية واستمرارا لسياستها العدائية ضد ايران تبذل محاولات للحد من سفر السواح ورجال الاعمال الاجانب الي ايران وان اصدار تاشيرات الكترونية هي استراتيجية جيدة لمواجهة تلك السياسة .

وقال ان 290 الف سائح اجنبي قدموا الي اصفهان خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الحالي>

وتابع ان الاليات ذات الصله مهيأة لاصدار التاشيرات الالكترونية في مطار الشهيد بهشتي باصفهان ومن المرحج ان تدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الحالي .

وبين سالاري انه يتم حاليا اصدار التاشيرات الالكترونة للاجانب في مطار طهران وبعض المدن الايرانية الاخري.

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