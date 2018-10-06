جهانغيري يوكد علي ضروة تعبئة كافة الامكانات لمساعدة منكوبي السيول

طهران/6تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اوعز النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري لمحافظي جيلان ومازندران ( شمالي ايران) بتعبئة كافة الامكانيات لتقديم المساعدات لمنكوبي السيول و الحد من تسبب السيول في الحاق الاضرار بالبني التحتية في المحافظتين.

و اجري جهانغيري اتصالا هاتفيا مع محافظي جيلان و مازندران للاطلاع علي مستجدات الاوضاع هناك و كذلك الخسائر الناجمة عن هطول الامطار الغزيرة و اجتياح السيول .
ودعا الي اعلان حالة التأهب بين فرق الانقاذ لتقديم المساعدات للمنكوبين بالسيول علي وجه السرعة .
واعرب عن مواساته مع اسر ضحايا السيول مؤكدا علي ضرورة تعبئة كافة الامكانيات لحل المشاكل الناجمة عن السيول بما فيها انسداد الطرق.
هذا و قد اعلن رئيس موسسة الاغاثة في جمعية الهلال الاحمر 'مرتضي سليمي' عن تقديم مساعدات لالف و 183 من منكوبي السيول في محافظات جيلان و مازندران و كلستان و خراسان الشمالية.
واعلن ان الصواعق الرعدية في مازندران اودت بحياة ثلاثة اشخاص.
يذكر انه شهدت محافظات جيلان ومازندران وكلستان و خراسان الشمالية و خراسان الرضوية في شمال و شمال شرق ايران منذ عصر امس الجمعة هطول امطار غزيره تسببت باجتياح السيول فيها.
وفاق منسوب الامطار التوقعات و ادي إلي غمر المياه لعدد من مدن هذه المحافظات و تمددها في بعض الاحياء السكنية كما ادي الي قطع الاشجار في عدد من المناطق وانقطاع تيار الكهرباء .
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جهانغيري يوكد علي ضروة تعبئة كافة الامكانات لمساعدة منكوبي السيول

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