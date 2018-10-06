جهانغيري يوكد علي ضروة تعبئة كافة الامكانات لمساعدة منكوبي السيول

و اجري جهانغيري اتصالا هاتفيا مع محافظي جيلان و مازندران للاطلاع علي مستجدات الاوضاع هناك و كذلك الخسائر الناجمة عن هطول الامطار الغزيرة و اجتياح السيول .

ودعا الي اعلان حالة التأهب بين فرق الانقاذ لتقديم المساعدات للمنكوبين بالسيول علي وجه السرعة .

واعرب عن مواساته مع اسر ضحايا السيول مؤكدا علي ضرورة تعبئة كافة الامكانيات لحل المشاكل الناجمة عن السيول بما فيها انسداد الطرق.

هذا و قد اعلن رئيس موسسة الاغاثة في جمعية الهلال الاحمر 'مرتضي سليمي' عن تقديم مساعدات لالف و 183 من منكوبي السيول في محافظات جيلان و مازندران و كلستان و خراسان الشمالية.

واعلن ان الصواعق الرعدية في مازندران اودت بحياة ثلاثة اشخاص.

يذكر انه شهدت محافظات جيلان ومازندران وكلستان و خراسان الشمالية و خراسان الرضوية في شمال و شمال شرق ايران منذ عصر امس الجمعة هطول امطار غزيره تسببت باجتياح السيول فيها.

وفاق منسوب الامطار التوقعات و ادي إلي غمر المياه لعدد من مدن هذه المحافظات و تمددها في بعض الاحياء السكنية كما ادي الي قطع الاشجار في عدد من المناطق وانقطاع تيار الكهرباء .

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