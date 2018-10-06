اميركا عزلت نفسها بانسحابها من الاتفاق النووي

وأكد في مقابلة أجرته معه وكالة إرنا اليوم السبت، أن الدول الأوروبية التي وقعت علي الاتفاق النووي لم تأبه للرئيس الأمريكي، مما سيزيد من عزلة واشنطن.

وقال شعيب الذي اشار إلي مواضيع مقابلات الرئيس الإيراني مع مديري وسائل الإعلام الأمريكية في نيويورك: حسن روحاني دافع بشكل جيد عن مواقف إيران خاصة بشأن القضية النووية، واصفا الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بانه مؤشر علي عزلة اميركا في المجتمع الدولي.

وتطرق إلي التغطية الإعلامية الواضحة لمقابلات روحاني، وقال: لقد كان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك، ناجحاً للغاية في كشف وجه ترامب والسياسة الخارجية لاميركا، وتمكن من الدفاع عن مواقف بلاده إزاء السياسة العدائية لواشنطن أمام وسائل الإعلام الأجنبية، وبيان الحقائق.

وتابع الباحث السوري، إن اميركا تبث الأكاذيب دوما ضد دول أخري، بما في ذلك إيران، و روحاني شرح بشكل صحيح مواقف الجمهورية الإسلامية بشأن أسلحة الدمار الشامل والسياسة الدولية.

وصرح شعيب أن ترامب يستخدم هذه المؤامرات فقط لدعم الكيان الصهيوني، لأنه يخشي من تقدم إيران.

وتابع الباحث السوري، إن الموقف الإيراني أمام انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، كان بناء ومبدئيا، وأوروبا تعرف أن مصالحها مع الجمهورية الإسلامية أكثر من اميركا، ولهذا السبب يريد الأوروبيون الحفاظ علي الاتفاق النووي.

وقال بأن الاتفاق الدولي متعدد الأطراف، وأن أميركا لا يحق لها الانسحاب منه.

وأشار الخبير في القضايا السياسية للعالم الإسلامي، إلي سياسات إيران الواضحة في العالم، وقال : إن سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه القضايا العالمية والإقليمية حكيمة ، ولهذا فإن معظم الدول الأوروبية مؤيدة لإيران في الوقت الراهن.

وفي إشارة إلي صمود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب، أضاف شعيب: وقف الجيش السوري مع حلفائه ضد الإرهابيين وتمكن من التغلب علي الأزمة في البلاد وتحييد الضغط الأمريكي.

وقال إن بعض دول المنطقة، التي تدعم الإرهاب، كانت تعتقد أن الحكومة السورية ستنهار بعد بضعة أشهر من بدء الحرب، ولكن بإرادة الشعب، وقفت سوريا وبدعم من إيران وروسيا في مواجهة الارهاب.

انتهي** 2344

