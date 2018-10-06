الهند و رسيا تدعوان لتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل

نيودلهي/6تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي نارندا مودي بيانيا مشتركا اكدا فيه علي ضروره تنفيذ الاتفاق النووي بين ايران و مجموعة 1+5 بشكل كامل وفاعل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بدا قبل يومين زياره للهند للتوقيع علي عدد من الاتفاقيات بما فيها اتفاقية بيعها خمس منظومات اس-400 الصاروخية.
وجاء في البيان ان الهند و روسيا تؤكدان علي اهمية تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل انطلاقا من حرصهما علي ضمان الامن و السلام الدوليين و تعزيز معاهدة حظر الانتشار النووي و توثيق العلاقات الاقتصادية مع ايران .
كما دعا البلدان الي حل كافة القضايا المتعلقة ببرنامج ايران النووي عبر اجراء المفاوضات و بشكل سلمي.
ورحبت الهند و روسيا بعقد اجتماع ثلاثي بين نيودلهي وموسكو وطهران علي هامش مؤتمر ' اسبوع النقل-2018' المقرر عقده في موسكو بشأن ترانزيت السلع الهندية الي روسيا عبر الاراضي الايرانية.
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سياسي

الهند و روسيا

الاتفاق النووي

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الهند و رسيا تدعوان لتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل

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