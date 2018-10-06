مساعد شركة المياه والصرف الصحي الايرانية:

الظروف مهيأة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي

طهران/6 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- قال مساعد شركة المياه والصرف الصحي الايرانية ان الظروف مهيأة الان لاستثمار القطاع الخاص في مجال المياه والصرف الصحي.

واضاف 'حميد رضا كشفي' علي هامش المعرض الدولي الرابع عشر للمياه والصرف الصحي في طهران ان شركته تقوم بضمان الاستثمار في صناعات المياه والصرف الصحي لذا فأنه يتم ضمان بيع المستثمرين لمنتجاتهم و ان مخاطر الاستثمار في هذا المجال.
واوضح ان القطاع الخاص يتفاوض اليوم مع شركة المياه والصرف الصحي للحصول علي مشاريع في هذا المجال.
يذكر ان المعرض الدولي الرابع عشر للمياه والصرف الصحي بدأ اعماله في طهران يوم 3 الجاري ويستمر لغاية 6 منه.
وقد شاركت فيه 244 شركة محلية واجنبية من 12 بلدا هي ايطاليا والصين و المانيا و النمسا و تركيا و الدنمارك و اسبانيا و هولندا و انجلترا و اليونان و امريكا و فرنسا .
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

المياه والصرف الصحي

الاستثمار

القطاع الخاص

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الظروف مهيأة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي

معظم المشاهدات

وثائق تثبت محاولات الرياض وابو ظبي اثارة الفتنة في العراق

وثائق تثبت محاولات الرياض وابو ظبي اثارة الفتنة في العراق

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

أحدث الأخبار

انضمام إيران إلي مجموعة العمل المالي يؤدي إلي دعم التبادلات المالية لطهران

محلل صيني بارز:

انضمام إيران إلي مجموعة العمل المالي يؤدي إلي دعم التبادلات المالية لطهران

أداة العدو حقن الإحباط و التشاؤُم في المجتمع

أداة العدو حقن الإحباط و التشاؤُم في المجتمع

اصدار تاشيرات دخول الكترونية للسياح الاجانب في اصفهان

اصدار تاشيرات دخول الكترونية للسياح الاجانب في اصفهان

جهانغيري يوكد علي ضروة تعبئة كافة الامكانات لمساعدة منكوبي السيول

جهانغيري يوكد علي ضروة تعبئة كافة الامكانات لمساعدة منكوبي السيول

العدو يؤجج الحرب الاقتصادية ضد ايران من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

مستشار قائد الحرس الثوري:

العدو يؤجج الحرب الاقتصادية ضد ايران من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

موضوعات مرتبط