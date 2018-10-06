الظروف مهيأة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي

واضاف 'حميد رضا كشفي' علي هامش المعرض الدولي الرابع عشر للمياه والصرف الصحي في طهران ان شركته تقوم بضمان الاستثمار في صناعات المياه والصرف الصحي لذا فأنه يتم ضمان بيع المستثمرين لمنتجاتهم و ان مخاطر الاستثمار في هذا المجال.

واوضح ان القطاع الخاص يتفاوض اليوم مع شركة المياه والصرف الصحي للحصول علي مشاريع في هذا المجال.

يذكر ان المعرض الدولي الرابع عشر للمياه والصرف الصحي بدأ اعماله في طهران يوم 3 الجاري ويستمر لغاية 6 منه.

وقد شاركت فيه 244 شركة محلية واجنبية من 12 بلدا هي ايطاليا والصين و المانيا و النمسا و تركيا و الدنمارك و اسبانيا و هولندا و انجلترا و اليونان و امريكا و فرنسا .

انتهي**م م** 1718

