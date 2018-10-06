تعاون بين ايران والجامعات المتفوقة عالمياً في مجال التخطيط الدماغي

وخلال لقاء صحفي حول إقامة الملتقي الجامعي الثاني لآخر مستجدات التخطيط الدماغي أضاف رضا آي بأنّ هذا المختبر الوطني الايراني يجب أن يمدّ جسور تعاون بينه وبين الجامعات المتوفقة والباحثين المتميزين عالمياً.

و وضّح رضا آي خلال هذا اللقاء الصحفي بأنّ توقيع مذكرة التفاهم بين هذا المركز العلمي الايراني وجامعة نمساوية تمّ لتبادل الباحثين.

كما لفت مسؤول المختبر الوطني للتخطيط الدماغي الي إقامة ورشات عمل في موقع المختبر وإلقاء محاضرات فيه معلناً عن مشاركة مجموعة من الباحثين الايرانيين المتواجدين خارج البلاد في الملتقي الجامعي الذي ستستضيفه جامعة طهران الطبية.

وأشار رضا آي إلي مساعدة هذه الأبحاث علي علاج بعض الأمراض أو التعرّف عليها ونجاح المختبر في تحقيق منجزات علمية في مجال العلاج النفسي وعلم النفس وحالات الصرع.

يُذكر بأنّ الملتقي الجامعي الثاني لآخر مستجدات التخطيط الدماغي سيقام يومي 10 و11 تشرين الاول/اكتوبر في جامعة طهران للعلوم الطبية.

انتهي** ع ج** 1837

