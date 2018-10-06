الصين وإيران لديهما إمكانات كبيرة للتعاون الإعلامي

وذكر 'لي تينغ'، الذي حضر المؤتمر الأخير لوكالات انباء آسيا والمحيط الهادئ في طهران (اوآنا) ، في مقابلة مع إرنا اليوم السبت، أن الدول بامكانها تحديد وصياغة خطط للتعاون الإعلامي الثنائي، وفقا لظروفها في الداخل والخارج، حيث تمتلك كل من إيران والصين قدرة كبيرة علي تطوير التعاون الإعلامي.

و شدد المسؤول في وكالة شينخهوا للانباء، علي أنه لايجب السماح للدول الأخري بالتدخل في مسار تعزيز العلاقات بين الصين وإيران، وهذا يجب أن يكون علي أجندة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء في كلا البلدين.

وأكد في جانب آخر من تصريحه، أن الشعب الإيراني لديه إمكانات كبيرة لبلوغ التقدم ومواجهة التحديات والمشكلات، ويمكنه حلها وضمان استقرار وأمن ونمو بلاده.

وأعرب 'لي' عن اعتقاده بان وكالتي 'شينخهوا' و'ارنا' بامكانهما التعاون الوثيق لتحقيق السلام والتنمية وتعميم الأنشطة، بما في ذلك المجال الإعلامي.

انتهي** 2344

