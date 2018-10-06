الأسير الفلسطيني خضر عدنان يدخل يومه الـ 35 في إضرابه عن الطعام

طهران /6 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - يواصل الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال خضر عدنان إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم الـ 35 تواليًا؛ احتجاجا علي اعتقاله الإداري.

وقالت زوجة عدنان، في تصريح صحفي: إنها باتت تخشي علي صحة زوجها مع الإهمال الطبي وعزله، وأبدت عدم رضاها عن مستوي الدعم الشعبي والرسمي له، والذي لم يرتقِ للحد الأدني من المستوي المطلوب.
وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسري، في تصريح صحفي: إن الأسير خضر عدنان ما زال يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 35 تواليًا؛ رفضا لاعتقاله التعسفي وسط منعه من زيارة محاميه أو عائلته، حيث لا تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء الإضراب والإهمال الطبي.
وطالبت مهجة القدس كافة مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعني بشئون الأسري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ'التدخل الفوري للضغط علي الاحتلال لوقف سياساته التعسفية للنيل من أسرانا وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحقهم في الالتقاء بالمحامين أثناء عزلهم وإضرابهم'.
واعتقلت قوات الاحتلال خضر عدنان بتاريخ في ديسمبر 2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصارا نوعيا في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر، وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.
المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام
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الأسير الفلسطيني خضر عدنان يدخل يومه الـ 35 في إضرابه عن الطعام

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