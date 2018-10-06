وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

الدوحة / 6 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال وزير التجارة والصناعة العماني، إن الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالغاء تأشيرة دخول المواطنين العمانيين الي إيران سيزيد التجارة بين البلدين.

وذكر تقرير لإرنا اليوم السبت نقلا عن السفارة الإيرانية في مسقط، إن 'علي بن مسعود السيد' صرح خلال لقائه السفير الإيراني في عمان 'محمد رضا نوري شاهرودي' بإن خطوة إيران مهمة في تطوير السياحة بين البلدين .
وأكد أن هذا القرار سيساعد بشكل كبير في العلاقات الودية بين البلدين.
و يمكن لمواطني سلطنة عمان السفر إلي إيران دون تأشيرة بعد موافقة مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه الذي عقده في 16 سبتمبر.
وبفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة العمانية، يمكن للمواطنين الإيرانيين الراغبين في السفر إلي سلطنة عمان، التقدم بطلب للحصول علي تأشيرة دخول إلي عمان عبر البوابة الألكترونية، أو الحصول علي تأشيرة الأقامة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد الي عام واحد عبر المنافذ الحدودية.
من جانبه أشار السفير الإيراني إلي القضايا المهمة في مذكرة التفاهم للاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والذي عقد في مسقط هذا العام ، والذي وعد الوزير العماني بمتابعتها.
كما استعرض الطرفان العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وأكدا علي تطويرها.
وتتمتع إيران وعمان بعلاقات اقتصادية جيدة منذ فترة طويلة ، وفي السنوات الأخيرة ، نما التعاون التجاري الثنائي سريعا بسبب التعاون المصرفي.
أعتمدت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية نهجاً مستقلاً في مجال السياسات الاقتصادية والخارجية والتطورات في المنطقة ولعبت دوراً مهماً في المحادثات النووية بين ايران ومجموعة 1+5.
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وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

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