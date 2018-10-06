السيول تجتاح مناطق بشمال وشمال شرق ايران

وفاق منسوب الامطار التوقعات و ادي إلي غمر المياه لعدد من مدن محافظة مازندران و تمددها في بعض الاحياء السكنية كما ادي الي قطع الاشجار في عدد من المناطق وانقطاع الاسلاك الكهربائية.

الي ذلك ادت الامطار الي انهيار الصخور في بعض المناطق الجبلية في المحافظة و قطع طرق المواصلات فيها.

وادت الامطار كذلك الي الحاق اضرار بالبني التحتية في مدينة رامسر التابعة لمحافظة مازندران.

كما تضررت عدد من مزارع تربية الاسماك ومنشأت الثروة السمكية في مدينة تنكابن.

ولازات الامطار تتساقط في العديد من مدن مازندران .

وفي محافظة جيلان تسببت الامطار الغزيرة في مدينة رودسر بقطع بعض الاشجار والحاق اضرار باسلاك الكهرباء و انقطاعه بشكل مؤقت.

كما شهد جزء من مدينة تالش في جيلان انهيارات ارضية.

وتم ايفاد فرق الانقاذ الي المناطق التي اجتاحتها السيول.

واعلن مدير عام الطرق و المواصلات و النقل في محافظة جيلان ' محمد رضا نازك كار' ان غزاره الامطار التي بدأت منذ عصر امس ادت الي ارتفاع منسوب مياه العديد من الانهار في المحافظة.

واعلنت دائره الانواء الجوية في المحافظة عن استمرار هطول الامطار و العواصف الرعدية حتي غد الاحد .

واسفر اجتياح السيول لمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق) عن قطع طرق المواصلات في22 قرية ومركز المحافظة.

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