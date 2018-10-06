مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية:

محكمة لاهاي أصدرت قراراً بايقاف 3 مجالات من الحظر

طهران/6 تشرين الاول /اكتوبر/إرنا – قالت مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية «لَعيا جُنَيدي» اليوم السبت: إنّ محكمة لاهاي أصدرت قراراً يُرغم الولايات المتحدة الأمريكية علي ايقاف 3 أصناف من الحظر في مجال الأدوية (القطاع الطبي) وفي مجال المواد الغذائية (القطاع الزراعي) ومجال قطع غيار الطائرات.

و علي هامش الملتقي الخامس القانوني لجامعات العلوم الطبية الذي اُقيم بطهران أضافت «جنيدي» أمام الصحفيين بأنّ ايران لجأت الي سلطه قضائيه دوليه و رفعت شكوي فنجحت أخيراً في الحصول علي قرار لصالحها رغم المعارضة الأمريكية.
وقالت جنيدي: إننا استطعنا اليوم التمتُّع بمكانة قانونية مشروعة بفضل إصدار أعلي سلطة قضائية دولية، حكماً لصالحنا معتبرةً ذلك مؤشراً علي تحسُّن عملية المتابعة القانونية الدولية وتطوراً للشأن القانوني المحلي.
و رأت مساعدة رئيس الجمهورية بأنّ إعلان الولايات المتحدة عن إمكانية إنسحابها من معاهدة المودة يلفت انتباهنا الي قضيتين:
الاولي هي معارضة هذا الإنسحاب للبند الثاني من القرار المؤقت الصادر عن محكمة لاهاي والذي كان قد صدر قبل الحكم الأخير الذي ألزم واشنطن بوقف الحظر المفروض ضد ايران في ثلاثة مجالات.
والثاني هو ان هذا الإنسحاب لا يسقط مسؤولية الولايات المتحدة في الالتزام بما كانت قد وقّعَت عليه في معاهدة المودة (عام 1955).
وأشادت جنيدي بالمكانة السامية القانونية التي تمتعت بها ايران خلال السنوات الخمس الأخيرة والتفوق الايراني علي الولايات المتحدة.
يُذكر بأنّ «معاهدة المودة» المبرمة بين البلدين عام 1955 نصّت علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما في تسوية القضايا العالقة بينهما بالطرق الدبلوماسية.
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لعيا جنيدي

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محكمة لاهاي أصدرت قراراً بايقاف 3 مجالات من الحظر

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