مساعد وزير الصناعة:غير قلقين من الحظر في مجال التعدين

واضاف سرقيني اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا الاقتصادي ان وزارة الصناعة والتعدين والتجارة جادة في تنفيذ مشاريعها التعدينية وان اية شركة اجنبية وبسبب الحظر ستخرج من ايران سيتم استبدالها بشركة اخري مشيرا الي الشركات الصينية كبدائل جيدة للشركات الغربية وقال 'كونوا علي ثقة بان مشاريع التعدين والصناعات المعدنية هي اخر المتضررين من الحظر'.

وبين مساعد وزير الصناعة ان معظم هذه المشاريع يتم تنفيذها محليا مقارنة مع باقي المجالات حيث ان مصادرها مستقرة وان منتجاتها يتم التعامل بها في اقصي نقاط العالم.

انتهي**م م** 1837

