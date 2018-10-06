في حوارمع ارنا

مساعد وزير الصناعة:غير قلقين من الحظر في مجال التعدين

طهران/6 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون التعدين والصناعات المعدنية 'جعفر سرقيني' ان تطبيق الحظر لايسبب مشاكل تذكر لمشاريع التعدين والصناعات المعدنية ونحن غير قلقين في هذا الشأن.

واضاف سرقيني اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا الاقتصادي ان وزارة الصناعة والتعدين والتجارة جادة في تنفيذ مشاريعها التعدينية وان اية شركة اجنبية وبسبب الحظر ستخرج من ايران سيتم استبدالها بشركة اخري مشيرا الي الشركات الصينية كبدائل جيدة للشركات الغربية وقال 'كونوا علي ثقة بان مشاريع التعدين والصناعات المعدنية هي اخر المتضررين من الحظر'.
وبين مساعد وزير الصناعة ان معظم هذه المشاريع يتم تنفيذها محليا مقارنة مع باقي المجالات حيث ان مصادرها مستقرة وان منتجاتها يتم التعامل بها في اقصي نقاط العالم.
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مساعد وزير الصناعة:غير قلقين من الحظر في مجال التعدين

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