بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

وقال اللورد 'نورمن لامونت'، رئیس غرفة التجارة البریطانیة وإیران، فی مقابلة خاصة مع إرنا الیوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولیة فی لاهای، مبعث ارتیاح لبریطانیا، مضیفا أنه علي الرغم من تعهد الحكومة الأمریكیة بعدم وضع العقبات امام تصدیر السلع الأساسیة، ولكن من الناحیة العملیة لاتطبق هذا الأمر.

وأضاف: نحن بحاجة للتأكد من استثناء هذه السلع، وسأحاول من خلال الحوار مع الوزراء، السعی لالتزام امیركا بتعهداتها لتجنب عرقلة البضائع الضروریة.

و قد طلبت المحكمة الدولیة من الولایات المتحدة ضمان عدم تأثیر العقوبات ضد إیران علی المساعدات الإنسانیة أو سلامة الطیران المدنی.

وقال القاضی عبد القوی أحمد یوسف رئیس المحكمة التی تتخذ من لاهای مقرا لها إن 'المحكمة تعلن بالإجماع أنه علی الولایات المتحدة وعبر وسائل من اختیارها، إلغاء كل عراقیل تفرضها الإجراءات التی أعلنت فی الثامن من أیار/مایو 2018 علی حریة تصدیر أدویة ومواد طبیة ومواد غذائیة ومنتجات زراعیة إلی إیران'.

وقال رئیس غرفة التجارة البریطانیة والإیرانیة، الذی عاد لتوه من طهران، ردا علي سؤال حول نتائج الزیارة: كان الغرض من الزیارة هو توسیع العلاقات التجاریة بین البلدین. ذهبت إلي إیران لتوضیح أنه علي الرغم من العقوبات (من قبل امیركا) ، فإن الحكومة البریطانیة تتخذ خطوات للحفاظ علي العلاقات التجاریة.

وأشار إلي أنه تحدث عن واحدة أو اثنتین من الشركات الخاصة النشطة فی إیران وأعرب عن رضاه بنتیجة زیارته.

وتابع: قبل انسحاب امیركا من الاتفاق النووی، كانت التجارة البریطانیة مع إیران تنمو بنسبة 15-20 ٪ سنویا ، ولكن الآن قامت بعض الشركات باعادة النظر بأنشطتها فی إیران، وبعضها قد تخلي تماما، وباقی الشركات علقت أنشطتها.

وقال رئیس غرفة التجارة البریطانیة والإیرانیة، إن الحكومة البریطانیة، إلي جانب الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی، تعمل جاهدة لإیجاد طرق خاصة للدعم المالی للتجارة مع إیران، وعلي وجه الخصوص لدفع أسعار التصدیر الإیرانیة.

و كان الرئیس الأمریكی دونالد ترامب قد أعلن، فی 8 مایو انسحاب بلاده من الاتفاق النووی مع إیران الموقع بین مجموعة (5+1) وإیران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران، والذی واجه القرار الأمریكی، انتقادات واسعة من دول العالم بمافیها بریطانیا وفرنسا والمانیا .

انتهی** 2344

