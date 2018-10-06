البطش: مستوطنو غلاف غزة سيدفعون الثمن

وقال البطش و يشغل منصب منسق الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار 'لن نبق ندفع ثمن الحصار وحدنا، هذا كان من الماضي مشددا و 'قرارنا هو أن المستوطنين في غلاف غزة سيدفعون ثمن الحصار مثلنا وربما أكثر'.

وتابع: 'سنحاصرهم (..)، فإما أن يرفع الحصار عنا بشكل نهائي أو أن يحاصر معنا المستوطنون في غلاف غزة'، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرات العودة حتي تحقق أهدافها في الحرية والنصر.

وقال: 'إننا باقون علي هذه الأرض ولن نخرج منها وسيخرج المحتل من أرضننا رغم أنوفهم'.

وشارك أمس في 'جمعة الثبات والصمود'، آلاف الفلسطينيين ضمن مسيرات العودة، علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واستشهد خلالها ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، فيما أصيب 375 بإصابات مختلفة، بحسب وزارة الصحة بغزة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الثلاثين من آذار الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلي مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

واستشهد منذ انطلاق هذه المسيرات 208 فلسطينيين، من بينهم 10 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 22 ألف آخر، بينهم 460 في حالة الخطر الشديد.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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