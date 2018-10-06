في ذكري استشهاد الإمام زيد صنعاء تشهد مسيرة 'ثورة ضد تحالف الإجرام والتجويع'

طهران /6 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - شهدت العاصمة صنعاء عصر الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة في ساحة باب اليمن بمناسبة ذكري استشهاد الإمام زيد عليه السلام تحت شعار 'ثورة ضد تحالف الإجرام والتجويع'.

وجدد المشاركون في المسيرة العهد للإمام زيد عليه السلام في السير علي دربه الذي خطه بدمائه الطاهرة في مقارعة الظلم والاستكبار في كل زمان ومكان.
ورفع المشاركون الهتافات المنددة بالحرب الاقتصادية واستهداف تحالف العدوان لليمنيين بالإجرام والتجويع من خلال ضربه للاقتصاد والعملة اليمنية 'الريال' الذي اتخذه تحالف الإجرام سبيلا لإركاع اليمنيين بعد فشله في الحرب العسكرية.
وتوعدت الجماهير قوي العدوان بالفشل والهزيمة في حربها الاقتصادية كما فشلت في حروبها العسكرية علي مدي الفترة الماضية.
ودعت المسيرة جماهير الشعب اليمني في شماله وجنوبه إلي الثورة في وجه التحالف الإجرامي الذي لم يجلب لليمنيين سوي الموت والدمار أينما حل والذي اكتوت بجرائمه وتجويعه المناطق الخاضعة لسيطرة المحتل قبل غيرها من المناطق.
وشهدت المسيرة عددا من الكلمات والفعاليات التي تحدثت عن سيرة الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام وثورته الخالدة في وجه الظلمة والمستكبرين، والمؤكدة علي ضرورة السير في خطي الإمام زيد وثورته وضرورة مقارعة الظلم والانتصار لمظلومية الشعب اليمني الذي تكالب عليه مستكبرو العصر أمريكا وإسرائيل وأذنابهما من الأعراب.
المصدر : المسيرة نت
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

العاصمة صنعاء

مسيرة جماهيرية

اليمن

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

في ذكري استشهاد الإمام زيد صنعاء تشهد مسيرة

معظم المشاهدات

وثائق تثبت محاولات الرياض وابو ظبي اثارة الفتنة في العراق

وثائق تثبت محاولات الرياض وابو ظبي اثارة الفتنة في العراق

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

أحدث الأخبار

الأسير الفلسطيني خضر عدنان يدخل يومه الـ 35 في إضرابه عن الطعام

الأسير الفلسطيني خضر عدنان يدخل يومه الـ 35 في إضرابه عن الطعام

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

السيول تجتاح مناطق بشمال وشمال شرق ايران

السيول تجتاح مناطق بشمال وشمال شرق ايران

محكمة لاهاي أصدرت قراراً بايقاف 3 مجالات من الحظر

مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية:

محكمة لاهاي أصدرت قراراً بايقاف 3 مجالات من الحظر

اصابة اثنين في اطلاق نار علي سيارة اسعاف في جابهار

اصابة اثنين في اطلاق نار علي سيارة اسعاف في جابهار

موضوعات مرتبط