في ذكري استشهاد الإمام زيد صنعاء تشهد مسيرة 'ثورة ضد تحالف الإجرام والتجويع'

وجدد المشاركون في المسيرة العهد للإمام زيد عليه السلام في السير علي دربه الذي خطه بدمائه الطاهرة في مقارعة الظلم والاستكبار في كل زمان ومكان.

ورفع المشاركون الهتافات المنددة بالحرب الاقتصادية واستهداف تحالف العدوان لليمنيين بالإجرام والتجويع من خلال ضربه للاقتصاد والعملة اليمنية 'الريال' الذي اتخذه تحالف الإجرام سبيلا لإركاع اليمنيين بعد فشله في الحرب العسكرية.

وتوعدت الجماهير قوي العدوان بالفشل والهزيمة في حربها الاقتصادية كما فشلت في حروبها العسكرية علي مدي الفترة الماضية.

ودعت المسيرة جماهير الشعب اليمني في شماله وجنوبه إلي الثورة في وجه التحالف الإجرامي الذي لم يجلب لليمنيين سوي الموت والدمار أينما حل والذي اكتوت بجرائمه وتجويعه المناطق الخاضعة لسيطرة المحتل قبل غيرها من المناطق.

وشهدت المسيرة عددا من الكلمات والفعاليات التي تحدثت عن سيرة الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام وثورته الخالدة في وجه الظلمة والمستكبرين، والمؤكدة علي ضرورة السير في خطي الإمام زيد وثورته وضرورة مقارعة الظلم والانتصار لمظلومية الشعب اليمني الذي تكالب عليه مستكبرو العصر أمريكا وإسرائيل وأذنابهما من الأعراب.

المصدر : المسيرة نت

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