جائزة أفضل فيلم في مهرجان أنطاليا منحت لجعفر بناهي

آنقره/ 6 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - تم منح جائزة أفضل فيلم في مهرجان أنطاليا الدولي الخامس والخمسين في تركيا لفيلم 'ثلاثة وجوه' للمخرج الإيراني البارز جعفر بناهي .

واستضافت بلدية أنطاليا حفل توزيع الجوائز الليلة الماضية، واستلمت ابنة بناهي جائزة المهرجان، بالنيابة عن والدها بحسب تقرير لارنا اليوم السبت.
وتنافست 10 أفلام، ثمانية أفلام عالمية وفيلمين محليين في المهرجان.
منحت جائزة أفضل ممثلة في المهرجان إلي ' سامال يسلياموا' لدورها في فيلم ' آيكا' وجائزة أفضل ممثل للطفل اللاجئ ' زين الرفاعي' لدوره في فيلم (كفرناحوم).
وجائزة أفضل مخرج ذهبت للمخرج الياباني الشهير 'هيروكاسو كورئيدا' لفيلمه ' لصوص المتجر' .
مهرجان أنطاليا السينمائي هو واحد من أكثر المهرجانات السينمائية شهرة في العالم ، وتستضيفه بلدية أنطاليا سنويًا.
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جائزة أفضل فيلم في مهرجان أنطاليا منحت لجعفر بناهي

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