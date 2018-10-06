أمن الشعب هو خطنا الأحمر

وخلال كلمة له صباح الیوم فی حفل رفع العلم أمام حشد من القوات الخاصة التابعة للشرطة الایرانیة أضاف العمید أشتری بأنّ قوات الشرطة تبعاً لتوجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة مستعدة للتضحیة بالنفس مؤكداً علی أنّ قوات الشرطة لن تواجه طریقاً مسدوداً أو صعوبة فی تأدیة مهامها.

وقال العمید أشتری: إنّ القوات المسلحة لاتتساهل مع أحد حیال أمن المواطن وإنها ستتخطّی الصعوبات والمشاكل.

وأكّد القائد العام لقوات الشرطة الایرانیة علی ضرورة إشعار المخلین بالأمن والإستقرار فور مشاهدتهم عناصر من قوات الشرطة بالخوف وفی المقابل إشعار المواطنین بالأمان.

وأشار أشتری الی تواجد قوات الشرطة علی مدی 8759 كیلومتراً من الحدود البریة لتوفیر الأمن للأهالی مشدداً علی ضرورة توظیف الشرطة لتقنیات عالیة والتوجیه العام للشعب وایجاد جسور تواصل مع الجامعات و وزارة التربیة والتعلیم.

وتم خلال هذا الحفل تكریم اُسر الشهداء والمعاقین من قوات الشرطة فضلاً عن رفع الرتب العسكریة لعدد من الضباط.

انتهي** ع ج** 1837

