فريق 'تارتلتو ايزوركس' البلجيكي يتوج بطلا لدورة ايران الدولية للدراجات الهوائية

تبريز / 6 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
توج فريق 'تارتلتو ايزوركس' البلجيكي بالبطولة الفرقية لدورة ايران الدولية الـ 33 للدراجات الهوائية التي اختتمت الجمعة في ختام المراحل الست للبطولة فيما احرز الروسي ديميتري سوكولوف البطولة الفردية للدورة.

وشارك في المرحلة السادسة والاخيرة من البطولة 60 دراجا من 8 فرق اجنبية و 5 فرق محلية لقطع مسافة السباق البالغة 91 كيلومترا داخل مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية.
وفاز بالمرحلة السادسة والاخيرة الدراج الايراني محمد كنج خانلو من فريق 'بيشكامان كوير يزد' بزمن ساعتين و 6 دقائق و 8 ثوان، فيما حل ماركو دويتس من فريق 'الكتو سايكلينغ' الهولندي ثانيا وديميتري سوكولوف من فريق روسيا ثالثا.
ونال الروسي ديميتري سوكولوف البطولة الفردية لاجمالي المراحل الست للدورة فيما احرز الايراني محمد كنج خانلو بطولة ترتيب النقاط برصيد 18 نقطة.
اما سعيد صفر زادة من فريق 'بلدية تبريز' فقد حل اولا في سباق التسلق فيما ارتدي فنانتاس لاشسينيس من فريق 'استاكي' الليتواني القميص الابيض.
وفي النتائج الفرقية توج فريق 'ترتلتو ايزوركس' البلجيكي ببطولة الدورة وحل فريق روسيا في مركز الوصافة فيما جاء فريق 'الكتو' الهولندي في المرتبة الثالثة.
وكانت دورة ايران الدولية الـ 33 ، قد انطلقت يوم الاحد الماضي وانتهت امس الجمعة بمشاركة 8 فرق اجنبية من كازاخستان والمانيا وليتوانيا وبلجيكا وهولندا وجمهورية اذربيجان وروسيا والتشيك و 5 فرق من الجمهورية الاسلامية الايرانية لقطع مسافة 999 كم في المحافظات الثلاث؛ اذربيجان الغربية واذربيجان الشرقية واردبيل الواقعة شمال غرب ايران.
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