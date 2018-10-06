سفير ايران في كوبا: المستكبرون لا يمكنهم كسر ارادة الشعوب

مدريد / 6 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد السفير الايراني في كوبا كامبيز شيخ حسني بان المستكرين لا يمكنهم كسر ارادة الشعوب العازمة علي الصمود والدفاع عن شرفها ووجودها.

وفي كلمة له خلال مؤتمر اقيم في العاصمة الكوبية هافانا الجمعة بعنوان 'الامبريالية او الاستكبار العالمي وثقافة الهيمنة' بحضور 100 من السفراء المقيمين والمفكرين الكوبيين، قال السفير شيخ حسني، ان تجربة الثوريتين في كوبا وايران تشير الي ان الامبرياليين والمستكبرين لا يمكنهم كسر ارادة شعوب عازمة علي الصمود والدفاع عن شرفها ووجودها، وبطبيعة الحال فان هذا الامر لن يكون هينا وينبغي بذل التضحيات له ودفع الثمن ازاءه.
واشار الي ان الثورتين في ايران وكوبا تعرضتا بصورة مشابهة لغضب الامبريالية او الاستكبار العالمي، وقسّم التشابهات بينهما الي 3 مجموعات رئيسية وهي فرض الحرب والارهاب والحظر الاقتصادي والحرب الاعلامية والدعائية ضدهما.
واعتبر السفير الايراني انه لا فرق لدي الاستكبار ما تكون عقيدتك او في اي مكان من العالم تتواجد او ما هي رسالتك، بل يكفي ان تتجرأ وتقف بوجهه وتريد ان تكون مستقلا وتقرر مصيرك بنفسك ليعمل علي الاضرار بك ومعاقبتك، وبعبارة اخري يريد ان يصنع منك مثالا كي لا يتجرا احد علي الاقتداء بك.
انتهي ** 2342



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السفير الايراني في كوبا

الاستكبار

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سفير ايران في كوبا: المستكبرون لا يمكنهم كسر ارادة الشعوب

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