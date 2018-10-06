3 شهداء ومئات الجرحي في جمعة الثبات والصمود

غزة/ 6 أكتوبر / تشرين أول/ ارنا-استشهد ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل، مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي علي مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرون بالرصاص الحي وبالاختناق.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة قطاع غزة، د. أشرف القدرة، إن الشهداء هم: محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاما)، والطفل فارس حافظ السرساوي (12 عامًا). وأشار إلي أنهما نقلا إلي مجمع الشفاء الطبي، والثالث هو حسين فتحي الرقب (28 عاما)، نقل إلي مجمع ناصر الطبين واستشهد متأثرا بجراحه الذي أصيب بها شرق خانيونس.

وأوضح القدرة أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف بقنابل الغاز وألحق بها أضرارا جسيمة، كما تم استهداف نقطة طبية شرق مخيم البريج برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وأفاد القدرة بإصابة مسعف متطوع بجراح حرجة في الصدر، وأكد أن الطواقم الطبية لا زالت تتعامل مع حالته في قسم العمليات في مستشفي غزة الأوروبي.
انتهي **387** 2342



برچسب ها

سياسي

شهيدان

مسيرات

العودة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

3 شهداء ومئات الجرحي في جمعة الثبات والصمود

معظم المشاهدات

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

ظريف: ايران تستنكر الاعتداء علي المدنيين

ظريف: ايران تستنكر الاعتداء علي المدنيين

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

أحدث الأخبار

3 شهداء ومئات الجرحي في جمعة الثبات والصمود

3 شهداء ومئات الجرحي في جمعة الثبات والصمود

شركات ايرانية واوغندية توقع 4 اتفاقيات للتعاون

شركات ايرانية واوغندية توقع 4 اتفاقيات للتعاون

ظريف: لا نرغب بالتفاوض مع اميركا لانها غير جديرة بالثقة

في حوار مع قناة 'الجزيرة' الفضائية..

ظريف: لا نرغب بالتفاوض مع اميركا لانها غير جديرة بالثقة

طائرة ركاب ايرانية تهبط اضطراريا في شيراز بسبب خلل فني

طائرة ركاب ايرانية تهبط اضطراريا في شيراز بسبب خلل فني

وثائق تثبت محاولات الرياض وابو ظبي اثارة الفتنة في العراق

وثائق تثبت محاولات الرياض وابو ظبي اثارة الفتنة في العراق

موضوعات مرتبط