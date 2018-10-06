3 شهداء ومئات الجرحي في جمعة الثبات والصمود

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة قطاع غزة، د. أشرف القدرة، إن الشهداء هم: محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاما)، والطفل فارس حافظ السرساوي (12 عامًا). وأشار إلي أنهما نقلا إلي مجمع الشفاء الطبي، والثالث هو حسين فتحي الرقب (28 عاما)، نقل إلي مجمع ناصر الطبين واستشهد متأثرا بجراحه الذي أصيب بها شرق خانيونس.



وأوضح القدرة أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف بقنابل الغاز وألحق بها أضرارا جسيمة، كما تم استهداف نقطة طبية شرق مخيم البريج برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، دون التبليغ عن وقوع إصابات.



وأفاد القدرة بإصابة مسعف متطوع بجراح حرجة في الصدر، وأكد أن الطواقم الطبية لا زالت تتعامل مع حالته في قسم العمليات في مستشفي غزة الأوروبي.

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