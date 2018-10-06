شركات ايرانية واوغندية توقع 4 اتفاقيات للتعاون

طهران / 6 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
وقع مندوبو عدد من الشركات المعرفية الايرانية 4 اتفاقيات للتعاون مع شركات اوغندية.

ويزور مندوبو عدد من الشركات الايرانية المعرفية اوغندا بمعية مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري.
وجاء التوقيع علي اتفاقيات التعاون علي هامش الملتقي التجاري للشركات الايرانية والاوغندية الذي عقد في كمبالا بحضور مساعد الرئيس روحاني والسفير الايراني مرتضي مرتضوي ووزير العلوم والتكنولوجيا الاوغندي اليودا توم وسيجة.
وخلال لقائه مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتكنولوجية، دعا الوزير الاوغندي لتعزيز التعاون العلمي مع ايران وتفعيل عمل الشركات المعرفية الايرانية في بلاده.
ورحب وسيجه بتعزيز التعاون مع ايران في المجال العلمي وقدم شرحا حول احتياجات بلاده و اولوياتها في هذا المجال.
واعرب عن استعداد بلاده لتوفير الارضية لحضور الشركات الايرانية المعرفية في اوغندا واعتبر الاستفادة من خبرات ايران في هذا المجال فرصة مناسبة لبلاده.
من جانبه قدم ستاري شرحا حول قدرات ايران في مجال النانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية وواحات العلم والمعرفة و الخلايا الجذعية و كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الادوية ودعا الي تعزيز التعاون العلمي مع اوغندا.
وقدم ستاري دعوة لوسيجه لزيارة طهران للاطلاع عن كثب علي انجازات ايران العلمية حيث لقيت الدعوة ترحيبا من الوزير الاوغندي.
يذكر ان مساعد الرئيس الايراني يزور اوغندا برفقة مدراء نحو خمسين شركة ايرانية معرفية.
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اقتصاد

شركات ايرانية واوغندية

سورنا ستاري

اليودا توم وسيجة

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شركات ايرانية واوغندية توقع 4 اتفاقيات للتعاون

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