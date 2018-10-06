في حوار مع قناة 'الجزيرة' الفضائية..

ظريف: لا نرغب بالتفاوض مع اميركا لانها غير جديرة بالثقة

طهران / 6 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اميركا بانها مفاوض غير جدير بالثقة، ولا رغبة للجمهورية الاسلامية الايرانية بالحوار معها.

وفي حوار اجرته معه قناة 'الجزيرة' الفضائية الناطقة باللغة الانجليزية بثته مساء الجمعة، قال ظريف، نحن لا رغبة لنا بلقائه (الرئيس الاميركي)، لان اميركا مفاوض غير جدير بالثقة.
واشار الي خروج اميركا من معاهدة الصداقة المبرمة مع ايران عام 1955 وقال، لقد كانوا يقولون دوما بانهم يريدون ابرام معاهدة مع ايران. الان خرجوا من المعاهدة الوحيدة التي كانت لنا مع اميركا لان محكمة العدل الدولية اصدرت القرار ضدهم وهذا مؤشر الي ان هذا الرئيس (ترامب) وهذه الحكومة (الاميركية) لن يلتزموا باي شيء يجري التفاوض بشانه معهم.
وحول الاتفاق النووي قال ظريف، نحن لا نرغب بالتخلي عن وثيقة تم التفاوض بشانها بصورة كاملة؛ وثيقة جري التفاوض حولها 12 عاما تقريبا، منها عامان ونصف العام من المفاوضات المكثفة مع اميركا. لقد تفاوضنا حول كل كلمة من هذه الوثيقة التي تضم 150 صفحة.
واوضح بان هذه المفاوضات لم تكن بين بلدين فحسب بل بين 6 دول والاتحاد الاوروبي كذلك وصدر بشانها قرار مجلس الامن الدولي ايضا، الا ان الرئيس الاميركي قرر الخروج منه. لقد قال (ترامب) انه يمكنه الخروج من الاتفاق لانه لا يحمل موافقة مجلس الشيوخ الا انه اخطأ لان الاتفاق مدعوم بقرار مجلس الامن الدولي، وعلي اي حال فقد خرج من معاهدة (الصداقة مع ايران للعام 1955) تحمل تاييد مجلس الشيوخ، لسبب ان محكمة العدل الدولية اصدرت القرار ضد الحظر الاميركي.
يتبع ** 2342



برچسب ها

سياسي

ظريف

اميركا

تفاوض

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف: لا نرغب بالتفاوض مع اميركا لانها غير جديرة بالثقة

معظم المشاهدات

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

ظريف: ايران تستنكر الاعتداء علي المدنيين

ظريف: ايران تستنكر الاعتداء علي المدنيين

أحدث الأخبار

النخالة يؤكد قدرة المقاومة علي جعل غلاف غزة مكانا لا يصلح للحياة

طرح مبادرة للمصالحة:

النخالة يؤكد قدرة المقاومة علي جعل غلاف غزة مكانا لا يصلح للحياة

3 شهداء ومئات الجرحي في جمعة الثبات والصمود

3 شهداء ومئات الجرحي في جمعة الثبات والصمود

شركات ايرانية واوغندية توقع 4 اتفاقيات للتعاون

شركات ايرانية واوغندية توقع 4 اتفاقيات للتعاون

ظريف: لا نرغب بالتفاوض مع اميركا لانها غير جديرة بالثقة

في حوار مع قناة 'الجزيرة' الفضائية..

ظريف: لا نرغب بالتفاوض مع اميركا لانها غير جديرة بالثقة

طائرة ركاب ايرانية تهبط اضطراريا في شيراز بسبب خلل فني

طائرة ركاب ايرانية تهبط اضطراريا في شيراز بسبب خلل فني

موضوعات مرتبط