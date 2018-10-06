ظريف: لا نرغب بالتفاوض مع اميركا لانها غير جديرة بالثقة

وفي حوار اجرته معه قناة 'الجزيرة' الفضائية الناطقة باللغة الانجليزية بثته مساء الجمعة، قال ظريف، نحن لا رغبة لنا بلقائه (الرئيس الاميركي)، لان اميركا مفاوض غير جدير بالثقة.

واشار الي خروج اميركا من معاهدة الصداقة المبرمة مع ايران عام 1955 وقال، لقد كانوا يقولون دوما بانهم يريدون ابرام معاهدة مع ايران. الان خرجوا من المعاهدة الوحيدة التي كانت لنا مع اميركا لان محكمة العدل الدولية اصدرت القرار ضدهم وهذا مؤشر الي ان هذا الرئيس (ترامب) وهذه الحكومة (الاميركية) لن يلتزموا باي شيء يجري التفاوض بشانه معهم.

وحول الاتفاق النووي قال ظريف، نحن لا نرغب بالتخلي عن وثيقة تم التفاوض بشانها بصورة كاملة؛ وثيقة جري التفاوض حولها 12 عاما تقريبا، منها عامان ونصف العام من المفاوضات المكثفة مع اميركا. لقد تفاوضنا حول كل كلمة من هذه الوثيقة التي تضم 150 صفحة.

واوضح بان هذه المفاوضات لم تكن بين بلدين فحسب بل بين 6 دول والاتحاد الاوروبي كذلك وصدر بشانها قرار مجلس الامن الدولي ايضا، الا ان الرئيس الاميركي قرر الخروج منه. لقد قال (ترامب) انه يمكنه الخروج من الاتفاق لانه لا يحمل موافقة مجلس الشيوخ الا انه اخطأ لان الاتفاق مدعوم بقرار مجلس الامن الدولي، وعلي اي حال فقد خرج من معاهدة (الصداقة مع ايران للعام 1955) تحمل تاييد مجلس الشيوخ، لسبب ان محكمة العدل الدولية اصدرت القرار ضد الحظر الاميركي.

يتبع ** 2342

