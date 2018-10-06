طائرة ركاب ايرانية تهبط اضطراريا في شيراز بسبب خلل فني

وقال بديعي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الجمعة ان الطائرة اقلعت من مطار 'الشهيد دستغيب' في شيراز في الساعة الخامسة عصرا (بالتوقيت المحلي، الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، في رحلة لها الي العاصمة العمانية مسقط الا انه وبسبب خلل فني في المحرك الثاني فقد اعلن قائد الطائرة حالة الطوارئ.

واضاف، ان هذه الطائرة وبعد 10 دقائق من التحليق في سماء شيراز وخفض كمية احتياطي الوقود هبطت في مطار 'الشهيد دستغيب' اضطراريا.

وفي الوقت ذاته قال مصدر مطلع لوكالة 'ارنا' ان الطائرة هي من طراز 'ايرباص 320' وكانت تقل 130 راكبا.

واضاف هذا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان محرك الطائرة كان قد احترق بعد اقلاع الطائرة مباشرة.

وقال، انه وفقا للتحقيقات المبدئية فان السبب في الخلل الفني يعود الي ارتفاع درجة حرارة الغاز الخارج من توربين المحرك.

انتهي ** 2342

