القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف اليوم 'ندعو مجلس النواب العراقي الي ان تكون له بصمه خير للتصويت علي الغاء اجور سمة الدخول للزوار الايرانيين لاداء زيارة الاربعين لهذا العام' لافتا الي ان 'نتيجة ذلك سيفتح الله البركات'.

وثمن مبادرة بعض العشائر وسائقي السيارات بتبرعهم لنقل الزائرين من الحدود الي المحافظات المقدسة.

ووجه الدعوة لاصحاب الشاحنات وسيارات النقل في العراق لتنظيم انفسهم كمجموعات لنقل الزائرين مجانا من الحدود وفاء للامام الحسين(ع) وتعظيما لقضيته.

وعلي الصعيد الداخلي اعتبر السيد القبانجي ان 'العراق نجح في مشروع التداول السلمي للسلطة واستطاع انتخاب الرئاسات الثلاث بشفافية، وتمكن من تحقيق التغيير السياسي الذي طالبت به المرجعية والناس وبطريقة سلمية والمحافظة علي وحدته وانهاء مرحلة هيمنة الحزب الواحد ومرحلة الصراع بين السلطات'.

الي ذلك اشار امام جمعة النجف الاشرف الي ان ثلاثة عوامل ساهمت في تحقيق النجاح الذي تحقق وهي 'دور المرجعية الدينية، المطالبات الشعبية، دور الكتل السياسية الواعية'.

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