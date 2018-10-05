اوغندا حريصه علي توثيق التعاون العلمي مع ايران

وخلال لقائه مساعد رئيس الجمهوريه للشوون العلميه 'سورنا ستاري، رحب توموسيجه بتعزيز التعاون مع ايران في المجال العلمي وقدم شرحا حول احتياجات بلاده و اولوياتها في هذا المجال.

واعرب عن استعداد بلاده لتوفير ارضية حضور الشركات الايرانية القائمة علي المعرفة في اوغندا واعتبر الافادة من خبرات ايران في هذا المجال فرصة مناسبة لبلاده.

من جانبه قدم ستاري شرحا حول قدرات ايران في مجال النانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية وواحات العلم والمعرفة و الخلايا الجذعية و كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الادوية و دعا الي تمتين التعاون العلمي مع اوغندا.

وقدم ستاري دعوة لتوموسيجه لزيارة طهران للاطلاع عن كثب علي انجازات ايران العلمية اذ لقيت ترحيبا من المسوول الاوغندي.

يذكر ان ستاري يزور اوغندا و يرافقه في هذه الزيارة مدراء نحو خمسين شركة ايرانية قائمة علي المعرفة.

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