اوغندا حريصه علي توثيق التعاون العلمي مع ايران

الجزائر/5 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- دعا وزير العلوم والتكنولوجيا و الابداع الاوغندي 'اليودا توموسيجه' الي توثيق التعاون العملي مع ايران وتفعيل عمل الشركات الايرانية القائمة علي المعرفة في بلاده.

وخلال لقائه مساعد رئيس الجمهوريه للشوون العلميه 'سورنا ستاري، رحب توموسيجه بتعزيز التعاون مع ايران في المجال العلمي وقدم شرحا حول احتياجات بلاده و اولوياتها في هذا المجال.
واعرب عن استعداد بلاده لتوفير ارضية حضور الشركات الايرانية القائمة علي المعرفة في اوغندا واعتبر الافادة من خبرات ايران في هذا المجال فرصة مناسبة لبلاده.
من جانبه قدم ستاري شرحا حول قدرات ايران في مجال النانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية وواحات العلم والمعرفة و الخلايا الجذعية و كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الادوية و دعا الي تمتين التعاون العلمي مع اوغندا.
وقدم ستاري دعوة لتوموسيجه لزيارة طهران للاطلاع عن كثب علي انجازات ايران العلمية اذ لقيت ترحيبا من المسوول الاوغندي.
يذكر ان ستاري يزور اوغندا و يرافقه في هذه الزيارة مدراء نحو خمسين شركة ايرانية قائمة علي المعرفة.
انتهي**1110** 1718



برچسب ها

علمي آموزشي

اوغندا

ستاري

النانو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اوغندا حريصه علي توثيق التعاون العلمي مع ايران

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

أحدث الأخبار

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

تفكيك عصابة تهريب مسلحة في شرق ايران

تفكيك عصابة تهريب مسلحة في شرق ايران

الوحشية و المكر من خصائص الكيان الصهيوني

المتحدث باسم الخارجيه:

الوحشية و المكر من خصائص الكيان الصهيوني

اوغندا حريصه علي توثيق التعاون العلمي مع ايران

اوغندا حريصه علي توثيق التعاون العلمي مع ايران

العميد سلامي: استهداف الارهابيين بالصواريخ جسد اقتدار ايران

العميد سلامي: استهداف الارهابيين بالصواريخ جسد اقتدار ايران

موضوعات مرتبط