العميد سلامي: استهداف الارهابيين بالصواريخ جسد اقتدار ايران

واضاف العميد سلامي اليوم الجمعة في كلمة له امام ملتقي قوات التعبئة في اصفهان (وسط) ان ايران باتت اكثر قدرة علي جميع الاصعدة و ان صواريخها تستهدف مواقع علي مقربة من الامريكيين لدرجة ان امريكا تطلب بعجز ان نبلغها كلما اردنا استهداف الارهابيين بصواريخ.

واضاف ان امريكا علي حافة الانهيار ولم تكن يوما ضعيفة كما هي الان.

وتابع ان امريكا انفقت مبالغ ضخمة في المنطقة تقدر بسبعة ترليون دولار اي ما يعادل عائدات ايران النفطية علي مدي مئة عام و رغم ذلك باتت عاجزة عن تحقيق مآربها.

و استطرد بالقول ان محاولات امريكا في سوريا و العراق لم يكتب لها النجاح وانها لم تستطع الحؤول دون تنامي قوة حزب الله في لبنان و باتت عاجزة عن انقاذ السعودية من الطريق المسدود الذي تواجهه في اليمن كما ان الكيان الصهيوني يواجه المزيد من العجز في تحقيق امنه و اضافة الي ذلك فان امريكا باتت عاجزة عن كسر مقاومة الشعب الايراني والحفاظ علي حلفائها حتي الاوروبيين و ان ملامح الحرب الباردة مع روسيا اصبحت تلوح في الافق من جديد.

واكد ان العدو لا يستخلص العبر من التاريخ وكما صرح به سماحة قائد الثورة الاسلامية يوم امس، اذا واصل العدو نهجه هذا سيتلقي المزيد من الهزائم من الشعب الايراني الذي اثبت علي مدي اربعين عاما من انتصار الثورة الاسلامية بانه لن يخضع امام اي قدرة بل يتوكل علي الله سبحانه وتعالي.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي نفوذ ايران المتنامي في العالم و اكد انها تسجل كل يوم انجازا علي الصعيد العالمي.

و تابع قائلا ان ايران تخطت الكثير من العقبات وان المشاكل الاقتصادية باتت صغيرة امام ارادة الشعب الايراني الذي سيثبت انه جدير بنيل الاستقلال والحرية والجمهورية الاسلامية.

انتهي**1110** 1718

