آية الله خاتمي: المواجهة مع امريكا لن تتوقف

واضاف آية الله خاتمي اليوم الجمعة في كلمة له في مدينة كاشان (وسط) ان الرئيس الامريكي الحاقد و الحكومة السعودية المجرمة يقتلان الابرياء في اليمن و يلحقان الدمار به.

واكد ان الجمهورية الاسلامية تواجه اليوم اعداء حاقدين يعملون علي زرع اليأس في قلوب الشعب الايراني لثنيه عن مواصلة مقاومته ونضاله.

واضاف ان العدو و من خلال استخدام وسائل الاعلام و قنواته الفضائية و الفضاء الاكتروني يعمل دوما علي بث اليأس بين الشعب و الايحاء بان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يقف علي حافة الانهيار لكن ورغم ذلك فان الجمهوريه الاسلاميه ماضيه نحو التقدم باقتدار.

و ندد بالاعتداء الارهابي الاخير في مدينة اهواز واضاف ان الرد عليه جاء في الاستهداف الصاروخي الحاسم لمواقع داعش .

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