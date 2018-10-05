آية الله خاتمي: المواجهة مع امريكا لن تتوقف

كاشان/5تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- وصف آية الله احمد خاتمي ان الوقوف بوجه الاعداء و مقارعة الاستكبار بقيادة امريكا، حركة جهادية مقدسة تأتي ضمن واجباتنا و انها لن تتوقف.

واضاف آية الله خاتمي اليوم الجمعة في كلمة له في مدينة كاشان (وسط) ان الرئيس الامريكي الحاقد و الحكومة السعودية المجرمة يقتلان الابرياء في اليمن و يلحقان الدمار به.
واكد ان الجمهورية الاسلامية تواجه اليوم اعداء حاقدين يعملون علي زرع اليأس في قلوب الشعب الايراني لثنيه عن مواصلة مقاومته ونضاله.
واضاف ان العدو و من خلال استخدام وسائل الاعلام و قنواته الفضائية و الفضاء الاكتروني يعمل دوما علي بث اليأس بين الشعب و الايحاء بان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يقف علي حافة الانهيار لكن ورغم ذلك فان الجمهوريه الاسلاميه ماضيه نحو التقدم باقتدار.
و ندد بالاعتداء الارهابي الاخير في مدينة اهواز واضاف ان الرد عليه جاء في الاستهداف الصاروخي الحاسم لمواقع داعش .
انتهي**1110 **1718



برچسب ها

سياسي

آية الله خاتمي

مواجهة امريكا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آية الله خاتمي: المواجهة مع امريكا لن تتوقف

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

أحدث الأخبار

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

تفكيك عصابة تهريب مسلحة في شرق ايران

تفكيك عصابة تهريب مسلحة في شرق ايران

الوحشية و المكر من خصائص الكيان الصهيوني

المتحدث باسم الخارجيه:

الوحشية و المكر من خصائص الكيان الصهيوني

اوغندا حريصه علي توثيق التعاون العلمي مع ايران

اوغندا حريصه علي توثيق التعاون العلمي مع ايران

العميد سلامي: استهداف الارهابيين بالصواريخ جسد اقتدار ايران

العميد سلامي: استهداف الارهابيين بالصواريخ جسد اقتدار ايران

موضوعات مرتبط