خطيب الجمعه بطهران:

استهداف داعش بالصواريخ يحمل رسالة امن واقتدار ايران

طهران/5تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد خطيب الجمعة بطهران حجة الاسلام كاظم صديقي في معرض اشارته الي استهداف قوات الحرس الثوري لمقر داعش في شرق الفرات ان هذا الاستهداف يحمل رسالة الامن والاقتدار في المنطقة و يوجه رسالة تحذيرية لاسيادهم.

واضاف حجة الاسلام صديقي في خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران ان الحرس الثوري و من خلال رده الحاسم الذي جاء بعد فترة وجيزة من الاعتداء الارهابي في اهواز، جسد اقتدار الجمهورية الاسلامية وعزة الثورة.
واوضح ان هذا الاجراء كان الرد الصاروخي الحازم الاول في كردستان العراق والثاني بعد اعتداء اهواز الارهابي الذي ادي الي استشهاد عدد من ابناء الشعب الايراني بمن فيهم الاطفال و النساء.
وتابع قائلا ان صواريخنا تجسد اقتدارنا و انها استهدفت مقر داعش من مسافة تبعد عنه اكثر من 500 كيلومتر وادي الي مقتل نحو 40 من قياديي داعش الارهابيين في عمق الاراضي السورية في شرق الفرات و علي مقربة من القوات الامريكية.
واشار الي القاء سماحة قائد الثورة الاسلامية يوم امس كلمه في حشود غفيره من قوات التعبئة واضاف ان سماحته اكد خلال هذا اللقاء علي ضرورة التحلي باليقظة في الظروف الحاليه التي نواجه فيها الحرب الاقتصادية التي يشنها الاعداء.
واضاف ان الرئيس الامريكي الغبي يحاول الايحاء بان ايران وصلت الي طريق مسدود لكن سماحة القائد اكد اننا لا نواجه اي طريق مسدود اطلاقا.
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استهداف داعش بالصواريخ يحمل رسالة امن واقتدار ايران

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