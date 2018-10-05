امن الشعب والبلاد هو خط احمر

واضاف اشتري وهو يتحدث قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران و بالتزامن مع اسبوع قوي الامن الداخلي، ان الارتقاء بمستوي الامن في المجتمع يندرج ضمن اولويات قوي الامن مؤكدا ان ايران تتمتع بمستوي فريد من الامن في حدودها البحرية و البرية و في مدنها و قراها و ذلك بفضل قواتها المسلحة المضحين.

واعتبر الامن الاقتصادي احد اركان الامن في البلاد و اضاف انه و كما اشار اليه سماحة قائد الثورة الاسلامية فان العدو يتربص بنا لشن حرب اقتصادية علينا.

وشدد بالقول ان قوي الامن الداخلي مستعدة للتضحية دفاعا عن امن البلاد.

انتهي**1110 ** 1718

