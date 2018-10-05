ظريف: ايران تستنكر الاعتداء علي المدنيين

طهران/5تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- ندد وزير الخارجية محمد جواد ظريف باي اعتداء علي المدنيين و استخدامهم كدروع بشرية واكد انه مرفوض تماما.

واضاف ظريف في مقابلة اجرتها معه قناة الجزيرة الانجليزية، ان ايران لم و لن تشارك في اي اعتداء علي أي منطقة سكنية و تندد بذلك من قبل أي طرف كان.
واكد انه يجب ادانه واستنكار المجموعات التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية.
وتابع ظريف ان المقصرين في الحرب السوريه هم الذين حالوا دون تحقيق الحل السياسي متوهمين من انهم قادرون علي ازاحه بشار الاسد عن السلطه.
وردا علي محاولات هذا المذيع لتوجيه الاتهام للحكومه السوريه بمهاجمه المناطق المدنيه قال ظريف: انني اتحدث عن مسووليه ايران. انا لست هناك للدفاع عن اي احد. انا هنا للدفاع عن ايران.
واكد ان ايران طالما دعت الي حل الازمة السورية سياسيا إلا انهم (المعارضين و المتمردين) لم يقبلوا بذلك لانهم كانوا يعولون علي استخدام المرتزقة الاجانب لتحقيق مآربهم.
وشدد بالقول ان سوريا تتمتع بحكومة ولديها مقعد في الامم المتحدة قائلا ان الذين لجاؤوا الي استخدام داعش و جبهة النصرة لاسقاط الحكومة السورية هم الذين اثاروا هذه الاضطرابات هناك.
يذكر ان مهدي حسن مقدم الجزيرة نشر مقتطفات من هذه المقابله علي حسابه علي تويتر علي ان يتم بث المقابلة كامله هذه الليلة عند الساعة الحادية عشره.
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ظريف: ايران تستنكر الاعتداء علي المدنيين

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