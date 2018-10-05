دراج ايراني يفوز بالمرحلة الخامسة من دورة ايران الدولية

وشارك في المرحلة الخامسة لهذه الدورة التي تتضمن طواف المحافظات الثلاث اذربيجان الغربية واذربيجان الشرقية واردبيل، بشمال غرب ايران، 63 دراجا لقطع المسافة بين مدينتي سرعين وتبريز البالغة طولها 196 كيلومترا.

وكانت نتائج المرحلة الخامسة كالتالي:



1-سعيد صفر زادة (بلدية تبريز).

2-سافا نوفيكوف (فريق روسيا).

3-جعفر علي زادة (بلدية تبريز).

القميص الاصفر: ديميتري سوكولوف (فريق روسيا).

القميص الاحمر: سعيد صفر زادة (بلدية تبريز).

القميص الاخضر: محمد كنج خانلو (بيشكامان كوير يزد).

القميص الابيض: ونانتاس لاشينيس (آستانة موتورز كازاخستان).



وتجري دورة ايران الدولية الـ 33 لطواف المحافظات الثلاث اذربيجان الغربية واذربيجان الشرقية واردبيل بمشاركة 8 فرق اجنبية و 5 فرق داخلية خلال الفترة من 1 الي 5 تشرين الاول / اكتوبر الجاري.

انتهي ** 2342

