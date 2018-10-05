مسؤول سوري: ايران ستضطلع بدور كبير في اعادة بناء سوريا

دمشق/5تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال رئيس هيئه التخطيط الاقليمي برئاسه الوزراء في سوريه ان دمشق تعول علي دور ايران في عملية اعادة اعمار البلاد لان طهران طالما وقفت الي جانب سوريا في مكافحة الارهاب منذ الحرب قبل نحو ثماني سنوات.

وعلي هامش المعرض الدولي الرابع لاعادة اعمار سوريا، اشار 'تامر ياغي' اليوم الجمعة في حديث مع مراسل ارنا الي مشاركة 270 شركة اجنبية من 29 دولة في العالم في معرض دمشق واضاف ان مستوي حضور الشركات الايرانية في هذا المعرض يلفت الانتباه .
وشدد بالقول ان ايران ستلعب دورا مهما في اعادة اعمار سوريا.
يذكر ان المعرض الدولي الرابع لاعادة اعمار سوريا انطلق في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر الجاري في دمشق بمشاركة شركات من 29 دوله بما فيها يران و روسيا و الصين و ايطاليا و اندونيسيا و لبنان و صربيا و العراق .
وتعرض هذه الشركات خدماتها في مختلف المجالات بما فيها مواد البناء والزراعة و الصحة والتعليم والاتصالات.
انتهي**1110** 1718



برچسب ها

سياسي

اعادة بناء سوريا

دور ايران

المعرض الدولي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول سوري: ايران ستضطلع بدور كبير في اعادة بناء سوريا

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

أحدث الأخبار

ظريف: ايران تستنكر الاعتداء علي المدنيين

ظريف: ايران تستنكر الاعتداء علي المدنيين

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

دراج ايراني يفوز بالمرحلة الخامسة من دورة ايران الدولية

دراج ايراني يفوز بالمرحلة الخامسة من دورة ايران الدولية

مسؤول سوري: ايران ستضطلع بدور كبير في اعادة بناء سوريا

مسؤول سوري: ايران ستضطلع بدور كبير في اعادة بناء سوريا

احتواء الحريق في هور العظيم

احتواء الحريق في هور العظيم

موضوعات مرتبط