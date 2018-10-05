مسؤول سوري: ايران ستضطلع بدور كبير في اعادة بناء سوريا

وعلي هامش المعرض الدولي الرابع لاعادة اعمار سوريا، اشار 'تامر ياغي' اليوم الجمعة في حديث مع مراسل ارنا الي مشاركة 270 شركة اجنبية من 29 دولة في العالم في معرض دمشق واضاف ان مستوي حضور الشركات الايرانية في هذا المعرض يلفت الانتباه .

وشدد بالقول ان ايران ستلعب دورا مهما في اعادة اعمار سوريا.

يذكر ان المعرض الدولي الرابع لاعادة اعمار سوريا انطلق في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر الجاري في دمشق بمشاركة شركات من 29 دوله بما فيها يران و روسيا و الصين و ايطاليا و اندونيسيا و لبنان و صربيا و العراق .

وتعرض هذه الشركات خدماتها في مختلف المجالات بما فيها مواد البناء والزراعة و الصحة والتعليم والاتصالات.

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