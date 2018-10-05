قائد حرس الحدود في محافظة اردبيل:

ثمة تعاون جيد بين حرس الحدود الايراني والاذربيجاني

اردبيل / 5 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة اردبيل شمال غرب ايران العميد هوشنك حسيني بانه لا توجد هنالك اي مشكلة خاصة في الحدود بين هذه المحافظة وجمهورية اذربيجان، واصفا التعاون في مجال الحدود بين البلدين بانه جيد.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الخميس، قال العميد حسيني، ان هذا التعاون بلغ مستوي بحيث يلتقي حرس الحدود للبلدين مرتين او ثلاث مرات يوميا لانجاز الاعمال ومعالجة القضايا المحتملة.
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ثمة تعاون جيد بين حرس الحدود الايراني والاذربيجاني

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