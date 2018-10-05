ثمة تعاون جيد بين حرس الحدود الايراني والاذربيجاني

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الخميس، قال العميد حسيني، ان هذا التعاون بلغ مستوي بحيث يلتقي حرس الحدود للبلدين مرتين او ثلاث مرات يوميا لانجاز الاعمال ومعالجة القضايا المحتملة.

يتبع ** 2342

