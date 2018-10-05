نوبخت: تخصيص 13 مليار دولار لتوفير السلع الاساسية في البلاد

وقال نوبخت في تصريح للصحفيين الخميس علي هامش افتتاح وحدة صناعية انتاجية في مدينة 'كاسبين' الصناعية بمحافظة قزوين، انه تم تخصيص 13 مليار دولار حسب سعر الصرف 42 الف ريال للدولار الواحد لشراء السلع الاساسية وجري تسديد 8 مليارات دولار منها لغاية الان.

واضاف، انه تم تسديد هذا المبلغ (8 مليارات دولار) لتوفير 25 سلعة اساسية حددتها واعلنتها الحكومة.

وقال نوبخت ان ما نتوقعه هو تعاون الاجهزة المسؤولة للاشراف بصورة كافية كي تصل السلع الاساسية الي ايدي المواطنين بالاسعار المناسبة المحددة.

يذكر انه تم في هذه المراسم افتتاح وحدة انتاجية للالبان في مدينة 'كاسبين' الصناعية في محافظة قزوين باستثمارات فرنسية بلغت 34 مليون يورو.

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