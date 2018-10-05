نوبخت: تخصيص 13 مليار دولار لتوفير السلع الاساسية في البلاد

قزوين / 5 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت عن تخصيص 13 مليار دولار لشراء السلع الاساسية في البلاد.

وقال نوبخت في تصريح للصحفيين الخميس علي هامش افتتاح وحدة صناعية انتاجية في مدينة 'كاسبين' الصناعية بمحافظة قزوين، انه تم تخصيص 13 مليار دولار حسب سعر الصرف 42 الف ريال للدولار الواحد لشراء السلع الاساسية وجري تسديد 8 مليارات دولار منها لغاية الان.
واضاف، انه تم تسديد هذا المبلغ (8 مليارات دولار) لتوفير 25 سلعة اساسية حددتها واعلنتها الحكومة.
وقال نوبخت ان ما نتوقعه هو تعاون الاجهزة المسؤولة للاشراف بصورة كافية كي تصل السلع الاساسية الي ايدي المواطنين بالاسعار المناسبة المحددة.
يذكر انه تم في هذه المراسم افتتاح وحدة انتاجية للالبان في مدينة 'كاسبين' الصناعية في محافظة قزوين باستثمارات فرنسية بلغت 34 مليون يورو.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

نوبخت

توفير سلع اساسية

13 مليار دولار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نوبخت: تخصيص 13 مليار دولار لتوفير السلع الاساسية في البلاد

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

أحدث الأخبار

ثمة تعاون جيد بين حرس الحدود الايراني والاذربيجاني

قائد حرس الحدود في محافظة اردبيل:

ثمة تعاون جيد بين حرس الحدود الايراني والاذربيجاني

نوبخت: تخصيص 13 مليار دولار لتوفير السلع الاساسية في البلاد

نوبخت: تخصيص 13 مليار دولار لتوفير السلع الاساسية في البلاد

السيد عبد الملك يجدد رفض الشعب اليمني المطلق للاستسلام

السيد عبد الملك يجدد رفض الشعب اليمني المطلق للاستسلام

الصاروخية والمدفعية اليمنية تدكان تجمعات للعدوان في جيزان و نجران

الصاروخية والمدفعية اليمنية تدكان تجمعات للعدوان في جيزان و نجران

توفير اكثر من مليوني فرصة عمل خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة

وكيلة وزارة التعاون الايرانية:

توفير اكثر من مليوني فرصة عمل خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة

موضوعات مرتبط