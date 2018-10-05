وكيلة وزارة التعاون الايرانية:

توفير اكثر من مليوني فرصة عمل خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة

كرمانشاه / 5 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلن وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة في الجمهورية الاسلامية الايرانية انوشيروان محسني بندبي، عن توفير مليونين و 100 الف فرصة عمل في البلاد خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.

وفي تصريح ادلي الخميس علي هامش افتتاح مستوصف طبي في مينة سنقر وكليائي، التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران، قال محسني بندبي، انه وفقا لمركز الابحاث بمجلس الشوري الاسلامي فقد بلغ عدد فرص العمل الموفرة في البلاد خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة مليونين و 100 الف.
واضاف، انه ايضا بناء علي احصائيات مركز ابحاث المجلس ومركز الاحصاء في البلاد فقد ازداد نفوس ايران خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة 3 ملايين نسمة وهو امر غير مسبوق في البلاد خلال الاعوام العشرة الاخيرة.
واوضح بان عدد خريجي الجامعات في البلاد يبلغ 500 الف سنويا واضاف، ان مجتمعنا مازال بحاجة للمزيد من التحرك والاجراءات الاكثر تاثيرا في مجال توفير فرص العمل.
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توفير اكثر من مليوني فرصة عمل خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة

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وكيلة وزارة التعاون الايرانية:

توفير اكثر من مليوني فرصة عمل خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة

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