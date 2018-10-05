توفير اكثر من مليوني فرصة عمل خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة

وفي تصريح ادلي الخميس علي هامش افتتاح مستوصف طبي في مينة سنقر وكليائي، التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران، قال محسني بندبي، انه وفقا لمركز الابحاث بمجلس الشوري الاسلامي فقد بلغ عدد فرص العمل الموفرة في البلاد خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة مليونين و 100 الف.

واضاف، انه ايضا بناء علي احصائيات مركز ابحاث المجلس ومركز الاحصاء في البلاد فقد ازداد نفوس ايران خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة 3 ملايين نسمة وهو امر غير مسبوق في البلاد خلال الاعوام العشرة الاخيرة.

واوضح بان عدد خريجي الجامعات في البلاد يبلغ 500 الف سنويا واضاف، ان مجتمعنا مازال بحاجة للمزيد من التحرك والاجراءات الاكثر تاثيرا في مجال توفير فرص العمل.

انتهي ** 2342

