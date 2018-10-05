مساعد رئیس الجمهوریة:

زیادة عائدات ایران النفطیة بنسبة 61 بالمائة

قزوین / 5 تشرین الاول / اكتوبر/ارنا-
اعلن مساعد رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة محمد باقر نوبخت عن نمو عائدات ایران النفطیة بنسبة 61 بالمائة خلال النصف الاول من العام الایرانی الجاری (بدا فی 21 اذار/مارس)، مؤكدا بان زیادة اسعار النفط قد جعلت الحظر النفطی الامیركی ضد ایران عدیم الاثر.

وفی تصریح ادلي به للصحفیین الخمیس علي هامش زیارته التفقدیة لمعرض الامكانیات الصناعیة لمحافظة قزوین فی مدینة 'كاسبین' الصناعیة قال نوبخت، ان حجم عائدات البلاد الذی تحقق خلال الفترة المذكورة یفوق الرقم المتوقع فی المیزانیة بنسبة 16 بالمائة.
واضاف، لقد توقعنا بیع ملیونین و 410 الاف برمیل من النفط الخام یومیا فی العام الجاری الا ان الرقم بلغ ملیونین و 557 الف برمیل.
وتابع مساعد رئیس الجمهوریة، ان ترامب تصور بانه من خلال فرض الحظر النفطی علي ایران وخفض صادراتها ستقل عائدات البلاد النفطیة الا ان هذا الامر لم یحدث بسبب زیادة اسعار النفط.
واشار الي اوضاع البلاد المناسبة من حیث العائدات واحتیاطیات العملة الصعبة واضاف، لقد نظمنا میزانیة البلاد للعام الجاری علي اساس سعر البرمیل الواحد 55 دولارا الا ان بیعنا للنفط بلغ 70 دولارا للبرمیل.
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زیادة عائدات ایران النفطیة بنسبة 61 بالمائة

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