مسؤول: الضربة الصاروخية الاخيرة قلبت معادلات الاعداء

وفي كلمة له القاها الخميس خلال ملتقي اقيم في مدينة يزد (وسط) تكريما لذكري الشهداء قال مصلحي، وزير الامن السابق، ان العدو يستفيد كثيرا من الاجواء الافتراضية للوصول الي اهدافه الا ان اصابة الصواريخ لاهدافها الواقعة علي بعد 3 اميال من تواجد القوات الاميركية قد لقي استحسان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف، ان هدف الاعداء من وراء حادثة اهواز الارهابية هو اثارة الخوف والفوضي في صفوف المواطنين الا ان التواجد الجماهيري الواسع في مراسم تشييع شهداء الحادث قد اثبت فشل الاعداء في الوصول الي مآربهم.

يذكر ان خلية ارهابية هاجمت يوم السبت من الاسبوع الماضي عرضا عسكريا في مدينة اهواز (جنوب غرب) ما ادي الي استشهاد 25 واصابة اكثر من 60 من المواطنين الحاضرين في المراسم، منهم نساء واطفال، وعسكريين مشاركين في العرض.

وردا علي هذا الاعتداء الارهابي شنت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فجر الاثنين من الاسبوع الجاري هجوما بـ 6 صواريخ باليستية و 7 طائرات درون علي مواقع الارهابيين الضالعين في الاعتداء في منطقة البوكمال شرق الفرات بسوريا ما ادي الي مقتل واصابة عدد كبير من قادتهم وعناصرهم.

انتهي ** 2342

