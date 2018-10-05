تحذيرات من تحركات لعناصر داعش الارهابي في ديالي

وكشف المتحدث الرسمي بأسم الحشد الشعبي (محور الشمال ) علي الحسيني، عن تحركات إرهابية جديدة لخلايا داعش النائمة في منطقة المخيسة التابعة لمحافظة ديالي، وطالب القيادات الامنية بتنفيذ عمليات كبري للقضاء علي المجاميع الإرهابية هناك بشكل كامل.

وقال الحسيني في تصريحات صحفية، 'ان مجاميع داعش الإرهابية تستغل منطقة المخيسة الواقعة جنوب ناحية ابي صيدا التابعة لمحافظة ديالي كملاذ أمن لها، علما ان هذه المنطقة، تعد من المناطق الوعرة التي تشكل خطرا كبيرا علي امن مواطني محافظتي ديالي وصلاح الدين'.

واشار الحسيني الي 'ان تحركات خلايا داعش النائمة في عدد من مناطق ديالي، وفي المخيسة علي وجه التحديد، تزايدت خلال الفترة الماضية، وأصبحت تهدد امن المناطق المحررة'، مطالبا، 'القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية بتنفيذ عمليات كبري للقضاء علي المجاميع الإرهابية في مناطق ديالي والمناطق المحاذية لصلاح الدين'.

وكان عدد من أهالي ديالي قد ناشدوا بإطلاق عملية عسكرية في منطقة المخيسة جنوب ناحية ابي صيدا، للقضاء علي المجاميع الارهابية التي تهدد امن المواطنين في المحافظة'.

وتحاول بعض فلول داعش الارهابية استغلال بعض الثغرات، لاستعادة ما فقدته، وتعويض جزء من الخسائر والانكسارات الكبيرة التي تعرضت لها، والتي ادت الي فقدانها كل مواقعها ومناطق نفوذها وهيمنتها.

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