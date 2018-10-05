وزير كيني: سنستفيد من التكنولوجيا الايرانية

طهران / 5 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
أكد وزير الصناعة والتجارة الكيني 'هان بيتر مونغا' أن لدي ايران قدرات صناعية وتقنية جيدة وأن بلاده ستوفر الارضية اللازمة لاستيرادها.

واوضح الوزير الكيني لدي استقباله 'سورنا ستاري' مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية الخميس في نايروبي، أن كينيا بحاجه لمنتجات ايران المتطورة وانها ستهيئ عملية التوريد والائتمان واستخدام هذه المنتجات.
كما شارك ستاري ووزير الصناعة والتجارة 'مونغا'، بالملتقي التجاري الايراني الكيني الذي حضره ايضا السفير الايراني في نايروبي وشركات المعرفة والتقنية الايرانية ومندوبي الصناعات والشركات الكينية.
وحظيت التقنيات الايرانية بمجال الادوية والخدمات الفنية الهندسية والمشتقات النفطية وتقنيات المعلومات والاتصالات باستقبال واسع من الشركات الكينية التي عقدت مفاوضات للتعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
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وزير كيني: سنستفيد من التكنولوجيا الايرانية

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