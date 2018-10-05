نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

وقال الكلابي في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان' العراق خرج بموافقة استمراره بعملية التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ',مشيرا الي ان' العلاقات الايرانية العراقية باقية ومستمرة لانها تأريخية وهناك اواصر مشتركة بين هاتين الدولتين الجارتين '.

واضاف ، ' الاهم حاليا هو ان عملية التبادل التجاري بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية ماضية اكثر من سابقاته ماعدا التبادل بالدولار الامريكي، لان الدولار يسيطر عليه البنك الفدرالي الامريكي وممكن ان يعرض الشعب العراقي الي عقوبات كبيرة '.مبينا ان' عملية التبادل ستكون بالدينار العراقي وباقي العملات الاخري '.

وتابع ان' الشعب العراقي تربطه الكثير من اواصر المحبة والتقدير وعلاقات تاريخية عقائدية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لذلك سيكون له موقف انساني مع الشعب الايراني لانه يرفض ان تمر اي دولة بما مر به الشعب العراقي خلال السنوات السابقة .

وكان المستشار التجاري الإيراني في بغداد 'ناصر بهروز'، قد اكد في وقت سابق بأن بلاده عازمة علي توسيع حضورها ورفع مستوي التبادل التجاري مع العراق.

يذكر ان المستوي التجاري بين ايران والعراق يبلغ 10 مليارات دولار سنويا.

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