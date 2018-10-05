نتنياهو يعمل علي تأجيل نشر الوثائق السرية لحرب احتلال فلسطين لمدة 20 سنة أخري

القدس المحتلة/ 5 اكتوبر /تشرين الأول/ ارنا- قالت صحيفة 'هآرتس' الصهيونية أنه من المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو علي أمر من شأنه تمديد سرية المعلومات المخزنة في أرشيف الأجهزة الأمنية في الكيان الصهيوني من 70 إلي 90 سنة وذلك من أجل منع نشر بعض المعلومات هذا العام.

وتدعي المؤسسة الأمنية الصهيونية أن التمديد يهدف إلي منع الكشف عن مصادر المعلومات الاستخبارية وأساليب العمل التي تستخدمها المنظمات اليوم، وأن الأرشيف يحتوي علي معلومات وصلت من مصادر أجنبية، شريطة ألا يتم نشرها.
وكان نتنياهو قد مدد في عام 2010، مدد فترة سرية الوثائق الأمنية من 50 إلي 70 سنة.
وقامت المستشارة القانونية لأرشيف الكيان، نعومي ألدوبي، الأربعاء، بنشر مشروع الأمر الجديد علي مختلف الوزارات الحكومية.
وتنص الوثيقة علي أن الأمر سينطبق علي المواد التي يحتفظ بها جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد وأرشيف لجنة الطاقة الذرية ومراكز الأبحاث النووية والمعهد البيولوجي، كما يمنع نشر المواد الخام من قبل قسم الاستخبارات في الجيش الصهيوني والمعلومات المتعلقة بأنشطة جمع المعلومات المصنفة كمعلومات 'سرية'، بالإضافة إلي مواد تتعلق بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن.
ومن المتوقع أن يعيق القرار عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين، والحد من وصول الجمهور إلي المعلومات التاريخية القيمة ذات الأهمية العامة. وهكذا، علي سبيل المثال، سيتم منع نشر الوثائق التي توثق للمجزرة التي ارتكبها الأرغون في قرية دير ياسين العربية في عام 1948.

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نتنياهو يعمل علي تأجيل نشر الوثائق السرية لحرب احتلال فلسطين لمدة 20 سنة أخري

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