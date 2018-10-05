سرايا القدس تستعرض أسلحتها بغزة والناطق باسمها يؤكد سلاحنا مقدس

وسار الالاف من المقاتلين في عرض عسكري مهيب في شوارع غزة وصولا الي منزل الامين العام الجديد للجهاد الاستاذ زياد النخالة.

وتقدم المقاتلين قادة سرايا القدس وعدد من افراد القيادية السياسية.

وحمل المقاتلون أسلحة رشاشة يدوية وبنادق قنص اضافة الي عرض صواريخ جديدة مجهولة المدي والنوعية.

من جهته قال ابو حمزة الناطق باسم السرايا في كلمة له امام حشد من المقاتلين أن حركته استطاعت ضم عشرات الالاف من المقاتلين خلال العقدين الماضيين.

وأكد ابو حمزة ان سلاح السرايا هو رمز عزتنا وسوف ندافع عنه بكل قوة وانها سترد بقوة علي كل اعتداء صهيوني.

وأضاف :' لن نهادن ولن نساوم علي شبر واحد من فلسطين كل فلسطين وستبقي السرايا ومعها كل المقاومين الشرفاء حاضرة في الميدان للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح ان السرايا ستتصدي لكل المؤامرات وستسقط مخططات التصفية وسندوسها تحت اقدامنا.

وفي ختام كلمته قال ابو حمزة :'نبايع اميننا العام القائد زياد النخالة علي السمع والطاعة في المنشط والمكره في طاعة الله وعلي طريق الجهاد والمقاومة.

انتهي **387** 2342

