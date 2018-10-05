محافظ البنك المركزی الایرانی:

طهران وموسكو تسعیان لالغاء الدولار من التعاملات بینهما

موسكو / 5 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلن محافظ البنك المركزی الایرانی عبدالناصر همتی اثر لقائه نظیره الروسی فی موسكو الخمیس، ان ایران وروسیا تؤكدان جدیا علي التبادل بینهما علي اساس العملة الوطنیة والعمل علي الغاء الدولار وسائر العملات الاجنبیة من العلاقات التجاریة بینهما تدریجیا.

وفی تصریح ادلي لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الخمیس قال همتی بشان اهداف زیارته الي موسكو، ان 25 بالمائة من التبادل بین البلدین یجری علي اساس العملة الوطنیة وهو رقم ضئیل ونحن نسعي لرفعه ونعمل علي الغاء الدولار وسائر العملات الاجنبیة من العلاقات التجاریة بیننا.
واضاف، ان ایران وروسیا كانتا قد اتفقتا فی طهران علي زیادة حجم التبادل التجاری بینهما ولتحقیق ذلك هنالك حاجة للدعم من النظام المصرفی البلدین وبناء علي تصریحات محافظ البنك المركزی الروسی لیس هنالك ای عائق امام تطویر وتنمیة العلاقات المصرفیة بین طهران وموسكو.
ووصف اجتماعه بنظیره الروسی بانه كان ایجابیا واضاف، لقد عقدنا اجتماعا جیدا مع محافظ البنك المركزی الروسی تم خلاله رسم خارطة طریق لتنمیة التعاون المصرفی بین البلدین.
وبناء علي تصریح محافظ البنك المركزی الایرانی سیتم وفق خارطة الطریق هذه تطویر علاقات الوساطة المالیة بین البنكین المركزیین الایرانی والروسی والتاكید علي انجاز عملیة التبادل علي اساس العملة الوطنیة.
واشار الي الحظر الامیركی ضد ایران وروسیا قائلا، انه وفی الوقت الذی تفرض فیه امیركا الحظر علي طهران وموسكو فان الظروف متوفرة لتطویر العلاقات الثنائیة بیننا والتغلب علي الضغوط.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ایران

روسیا

التعاملات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

طهران وموسكو تسعیان لالغاء الدولار من التعاملات بینهما

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

قاسمی: ینبغی علي امین عام الناتو ان یقلق من سیاسات امیركا الخطیرة

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

دك تجمعات لقوي العدوان بدفعة من صواريخ زلزال1 في جيزان

دك تجمعات لقوي العدوان بدفعة من صواريخ زلزال1 في جيزان

أحدث الأخبار

اختيار عبد المهدي لرئاسة الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح

قيادي في ائتلاف الوطنية العراقي:

اختيار عبد المهدي لرئاسة الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح

الرئيس روحاني يمتلك نظرة ثاقبة لاستقراء الحقيقة والكثير من الواقع السياسي

محلل سياسي عراقي:

الرئيس روحاني يمتلك نظرة ثاقبة لاستقراء الحقيقة والكثير من الواقع السياسي

نتنياهو يعمل علي تأجيل نشر الوثائق السرية لحرب احتلال فلسطين لمدة 20 سنة أخري

نتنياهو يعمل علي تأجيل نشر الوثائق السرية لحرب احتلال فلسطين لمدة 20 سنة أخري

سرايا القدس تستعرض أسلحتها بغزة والناطق باسمها يؤكد سلاحنا مقدس

سرايا القدس تستعرض أسلحتها بغزة والناطق باسمها يؤكد سلاحنا مقدس

طهران وموسكو تسعیان لالغاء الدولار من التعاملات بینهما

محافظ البنك المركزی الایرانی:

طهران وموسكو تسعیان لالغاء الدولار من التعاملات بینهما

موضوعات مرتبط