طهران وموسكو تسعیان لالغاء الدولار من التعاملات بینهما

وفی تصریح ادلي لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الخمیس قال همتی بشان اهداف زیارته الي موسكو، ان 25 بالمائة من التبادل بین البلدین یجری علي اساس العملة الوطنیة وهو رقم ضئیل ونحن نسعي لرفعه ونعمل علي الغاء الدولار وسائر العملات الاجنبیة من العلاقات التجاریة بیننا.

واضاف، ان ایران وروسیا كانتا قد اتفقتا فی طهران علي زیادة حجم التبادل التجاری بینهما ولتحقیق ذلك هنالك حاجة للدعم من النظام المصرفی البلدین وبناء علي تصریحات محافظ البنك المركزی الروسی لیس هنالك ای عائق امام تطویر وتنمیة العلاقات المصرفیة بین طهران وموسكو.

ووصف اجتماعه بنظیره الروسی بانه كان ایجابیا واضاف، لقد عقدنا اجتماعا جیدا مع محافظ البنك المركزی الروسی تم خلاله رسم خارطة طریق لتنمیة التعاون المصرفی بین البلدین.

وبناء علي تصریح محافظ البنك المركزی الایرانی سیتم وفق خارطة الطریق هذه تطویر علاقات الوساطة المالیة بین البنكین المركزیین الایرانی والروسی والتاكید علي انجاز عملیة التبادل علي اساس العملة الوطنیة.

واشار الي الحظر الامیركی ضد ایران وروسیا قائلا، انه وفی الوقت الذی تفرض فیه امیركا الحظر علي طهران وموسكو فان الظروف متوفرة لتطویر العلاقات الثنائیة بیننا والتغلب علي الضغوط.

انتهي ** 2342

