ايران وروسيا تؤكدان علي تطوير التعاون المصرفي بينهما

طهران / 4 تشرين الاول/ اكتوبر /ارنا-
اكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي ونظيره الروسي الفيرا نابيولينا، علي تطوير التعاون بين الشبكات المصرفية للبلدين في اطار خارطة طريق يتفق عليها الجانبان.

جاء ذلك خلال جولة محادثات اجراها محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي الذي يزور موسكو علي راس وفد مع نظيره الروسي الفيرا نابيولينا اليوم الخميس.
وبحث الجانبان خلال اللقاء قضايا مختلفة بينها اعتماد العملة الوطنية في التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من انظمة المعلوماتية المالية ورفع مستوي علاقات الوساطة والضمان المالي للمشاريع العمرانية والتنموية .
ورحب محافظ البنك المركزي الروسي بما اقترحه نظيره الايراني خلال المباحثات، معربا عن امله في تطوير التعاون بين الشبكات المصرفية للبلدين مستقبليا في اطار خارطة طريق يتفق عليها الجانبان .
ووفقا للاتفاق الحاصل بين الجانبين فقد تقرر مواصلة المباحثات التقنية والتخصصية من قبل فرق الخبراء للبلدين للخروج بنتيجة في المجالات المذكورة .
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ايران وروسيا تؤكدان علي تطوير التعاون المصرفي بينهما

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